La pérdida ha provocado una oleada de mensajes de apoyo a la familia y al futbolista en unos momentos tan complicados

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El hijo del exjugador profesional español Nacho Novo ha muerto trágicamente a los 26 años. El futbolista de los Rangers, que actualmente dirige al Darvel FC, ha anunciado la triste noticia a través de su perfil de Instagram, donde se ha descrito como “completamente destrozado”.

El exfutbolista, de 47 años, publicó: "Nada en mi vida podría haberme preparado para escribir este mensaje. Estamos completamente destrozados al compartir la triste noticia de que nuestro precioso chico ha fallecido trágicamente".

"Por favor, respetad la intimidad de nuestras familias durante este momento extremadamente difícil. Estarás para siempre en nuestros corazones, hijo mío". La madre del joven también compartió un homenaje. Al publicar una fotografía de su hijo, la exmujer de Nacho escribió: “Nada en mi vida podría haberme preparado para escribir este mensaje. Estamos completamente destrozados al compartir la triste noticia de que nuestro precioso chico ha fallecido trágicamente”.

También el hermano pequeño de Ross, de 16 años, ha querido mostrar su pésame en un emotivo homenaje en TikTok. “Eras el mejor de todos”, acompañado de la canción ‘Dancing in the Sky’. El hermano añadió: “Descansa en paz, hermano mayor. Voy a echarte muchísimo de menos. Espero que estés bien y a salvo ahí arriba. Gracias por cuidarme siempre. Te quiero muchísimo, no puedo creer que sea verdad. Eras el mejor hermano de todos. Siempre tendrás 26 años”.

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La página de seguidores de los Rangers Rangers Til’ I Die ha publicado en Facebook su pesar: “Nuestros pensamientos están con Nacho Novo y su familia tras la desgarradora noticia del fallecimiento de su hijo”, han expresado. Otros antiguos compañeros de Novo se han sumado a las condolencias.

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“Increíble, Nacho. Mis pensamientos, oraciones y condolencias", dijo Michael Mols. Su antiguo compañero en los Rangers Steven Davis comentó: "Mis pensamientos están con todos vosotros en este momento tan difícil".