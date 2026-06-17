El club blanco exige una respuesta "firme, ejemplar e inmediata" a la UEFA en el ámbito deportivo

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El Real Madrid ha presentado un escrito ante la UEFA en el que insta a dicho organismo a la "reapertura inmediata" del expediente disciplinario incoado al FC Barcelona por el denominado 'caso Negreira', con el objetivo de obtener una respuesta "firme, ejemplar e inmediata" en el ámbito deportivo, al considerar "inaceptable" que la resolución se haya prolongado durante tanto tiempo.

En dicho escrito, el Real Madrid ha puesto en conocimiento de la UEFA la existencia de "evidencias relevantes" que, según el club blanco, refuerzan "de forma concluyente" los indicios ya conocidos desde el inicio sobre la existencia de pagos prolongados en el tiempo, opacos y carentes de cualquier justificación verificable realizados por el FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, a través de distintas estructuras societarias.

El club madrileño sostiene que estos hechos representan, desde la perspectiva del derecho disciplinario deportivo, un "riesgo sistémico de máxima gravedad para la integridad de las competiciones", al evidenciar la existencia de una estructura de influencia indebida sobre el estamento arbitral, incompatible con los principios esenciales de igualdad competitiva, neutralidad, imparcialidad e imprevisibilidad del resultado deportivo.

Por ello, el Real Madrid ha solicitado la reanudación inmediata del expediente disciplinario abierto en su día por la UEFA

considera "inaceptable" que esta situación se haya mantenido durante tanto tiempo, ya que, según afirma, compromete seriamente la credibilidad del fútbol, de sus instituciones y de sus dirigentes.

Asimismo, el club presidido por Florentino Pérez exige una respuesta "firme, ejemplar e inmediata" en el ámbito deportivo, independiente del desarrollo de los procedimientos judiciales actualmente en curso.

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En este sentido, el Real Madrid ha solicitado a la UEFA la adopción de las medidas disciplinarias y restauradoras que resulten procedentes, con el fin de garantizar la integridad, la transparencia y el correcto funcionamiento de las competiciones, sin que ello suponga sustituir la función de los órganos jurisdiccionales del Estado ni anticipar una calificación penal de los hechos.

El conjunto blanco, personado en el procedimiento penal como acusación particular, anunció además que ejercerá las acciones que correspondan en cada momento procesal.

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Finalmente, el Real Madrid reafirmó su compromiso con la defensa de los valores esenciales del deporte y aseguró que continuará impulsando cuantas actuaciones sean necesarias para garantizar que hechos de esta naturaleza no queden impunes.