La Premier League confirma la culpabilidad del Manchester City: el club se muestra "decepcionado" y afirma que recurrirá

El Manchester City ya fue declarado culpable de incumplir las normas financieras de la Premier League

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La Premier League ha confirmado este martes que una comisión independiente ha declarado al Manchester City culpable de todos los cargos relacionados con infracciones graves de las normas financieras de la competición durante nueve temporadas, entre 2009-10 y 2017-18, así como de tres de los cuatro cargos relativos a su falta de cooperación durante la investigación. La resolución concluye que el club presentó cuentas inexactas, ocultó la situación real de sus finanzas y superó de forma significativa los límites de gasto de la Premier League y de la UEFA.

La comisión considera que el City utilizó contratos y acuerdos comerciales ficticios para inflar artificialmente sus ingresos y reducir sus costes, dentro de un esquema de financiación encubierta en el que Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), propietario del club durante el periodo investigado, habría aportado parte del dinero que no figuraba como pago de los patrocinadores. Según las conclusiones publicadas por la Premier League, estas operaciones alteraron los ingresos y gastos del club en más de 900 millones de libras y permitieron aparentar el cumplimiento de las normas financieras.

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El Manchester City, sin embargo, ha rechazado de forma frontal las conclusiones de la comisión. El club 'citizen' ha anunciado que recurrirá la decisión al considerar que contiene errores materiales de derecho, de principio y de hecho. La resolución tampoco supone todavía la imposición de una sanción: la Premier League ha confirmado que esa cuestión se abordará en una fase posterior ante la comisión independiente.

Un esquema para alterar las cuentas del club

La comisión concluyó que el Manchester City concertó "sham contracts", contratos que no reflejaban los acuerdos reales, con varios de sus socios comerciales. Según la resolución, algunos patrocinadores abonaban solo una parte de las cantidades que figuraban en los contratos y el resto era financiado por ADUG. El objetivo, de acuerdo con la comisión, era incrementar artificialmente los ingresos contabilizados por el club y hacer que sus cuentas aparentaran una situación financiera distinta de la real.

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El informe también recoge otros acuerdos financiados por ADUG que permitieron registrar unos costes operativos inferiores a los realmente soportados, además de un acuerdo con Fordham relacionado con los derechos de imagen de los futbolistas. En conjunto, la comisión estima que estos mecanismos permitieron inflar los ingresos y reducir los costes en más de 900 millones de libras durante el periodo analizado y concluye que, si todas las operaciones se hubiesen reflejado correctamente, el City habría incumplido por una cantidad "muy considerable" los límites financieros de la Premier League y de la UEFA.

El City niega las acusaciones y prepara el recurso

La respuesta del club llegó poco después de conocerse la decisión. En un comunicado, el Manchester City afirmó estar "decepcionado" y "sorprendido" por la opinión de la comisión y defendió que dispone de un conjunto de pruebas que considera irrefutables para sostener su posición. El club sostiene, por tanto, que es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y que utilizará todas las vías regulatorias y legales disponibles para defenderse.

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El City considera además que la resolución contiene "errores materiales manifiestos". La Premier League ha fijado el 2 de octubre como fecha límite para que el club presente su apelación, que sería examinada por un Appeal Board independiente con capacidad para confirmar, modificar o dejar sin efecto la resolución de la comisión.

La sanción todavía está por decidir

La declaración de culpabilidad no lleva aparejada de forma inmediata una sanción. La comisión independiente deberá abordar el castigo que corresponde a los incumplimientos acreditados si se confirman los hechos.

Entre las posibles consecuencias contempladas por las normas figuran sanciones económicas y deportivas, incluida la pérdida de puntos, mientras que la expulsión de la competición se sitúa en el extremo de las medidas que puede contemplar el reglamento.

Rooney rechaza la reasignación de títulos y Tebas reclama la máxima sanción

La resolución de la comisión también ha provocado reacciones en el mundo del fútbol. El exdelantero del Manchester United Wayne Rooney aseguró que rechazaría una nueva medalla de la Premier League si se reasignaran los títulos conquistados por el Manchester City, en referencia especialmente a la temporada 2011-12, en la que el conjunto 'citizen' se proclamó campeón por delante del United. "No aceptaría otra medalla aunque se reasignaran los tres títulos ganados por el Manchester City. Para ser sincero, no me sentiría cómodo aceptando otra medalla de la Premier League, porque no creo que nos la merezcamos", declaró Rooney en el podcast 'Stick to United'. El exfutbolista explicó que aquella temporada el United "no hizo lo suficiente para ganar la liga".

Por su parte, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, reclamó "la sanción más severa" que permita el reglamento de la Premier League y defendió que el castigo debe "servir de ejemplo" si las infracciones terminan confirmándose.

Ocho años de investigación y un proceso que todavía no ha terminado

La investigación de la Premier League comenzó en diciembre de 2018 y las acusaciones formales contra el Manchester City fueron presentadas en febrero de 2023. La comisión independiente celebró posteriormente una vista de 42 días, que concluyó en diciembre de 2024, antes de alcanzar sus conclusiones sobre las distintas acusaciones formuladas contra el club.

Ahora, el City dispone hasta el 2 de octubre para presentar su apelación y la resolución todavía debe afrontar esa fase del procedimiento. El club mantiene que recurrirá y confía en que el proceso se resuelva de manera favorable.