"No estoy fumando desde hace dos semanas”, contó Osvaldo, que dice que no volverá a ese hábito nunca más.

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El exfutbolista y cantante, Daniel Osvaldo ha dado un nuevo susto a sus seguidores. Llegó a estar en la UCI tras sufrir una grave infección en el pulmón derecho y un derrame pleural, pero ya fue dado de alta. El origen de esta infección se debió, como él mismo ha puntualizado, a una caries mal curada que derivó en una infección mayor.

A raíz de esta realidad le ha llevado a tomar una drástica decisión: dejar de fumar. En su recuperación le está beneficiando la actividad física que realizó durante su vida como deportista de élite.

Al principio, Osvaldo creyó que los síntomas respondían a dolores musculares. Esa interpretación retrasó la consulta médica. Después de la extracción de la muela su cuadro clínico ha mejorado, aunque los médicos están realizando cultivos y otros estudios para descartar que una causa adicional haya contribuido al cuadro que motivó su ingreso. El músico expresó en una entrevista a InfoBae Amanecer que ahora atraviesa una etapa de recuperación. “Por suerte me siento bien y cada día mejor”, afirmó.

El entorno del exjugador ha dejado claro que este ingreso no tiene nada que ver con el consumo de sustancias. El propio Oslvado dejó claro ya que había superado esa etapa y que fue más duro lidiar con la depresión.

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En 2024 Osvlado fue noticia por un mensaje en redes sociales que asustó a todos sus seguidores. En él explicaba que se encontraba desesperado tras un tiempo luchando con una depresión que le había llevado a adicciones como el alcohol o las drogas. Una frase resumía su estado de ánimo. "Siento que la vida se me va de las manos", confesaba en un vídeo con la voz entrecortada en su perfil de Instagram.

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"He caído en adicciones muy feas que solo llevan a que mi depresión sea cada más grande. Esto me hizo alejarme de gente que que me quiso mucho, que me quiere mucho, que yo también quise y que quiero mucho. Eso me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos", relataba el antiguo jugador del Boca Juniors.