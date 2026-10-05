La leyenda del bádminton es la nueva invitada de 'Cangrejos Albinos', el espacio de Mediaset grabado en Jameos del Agua, en Lanzarote, y presentado por Ángeles Blanco

Disfruta de la charla completa de Carolina Marín con Ángeles Blanco, completa y en abierto, en 'Mediaset Infinity'

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Carolina Marín ha comenzado una nueva vida lejos de la competición. La campeona olímpica ha sido la nueva invitada de 'Cangrejos Albinos', el espacio de entrevistas y conversaciones culturales de Mediaset grabado en Jameos del Agua, en Lanzarote, y presentado por Ángeles Blanco.

En la charla, titulada 'Ganar por dentro', la leyenda del bádminton ha hablado abiertamente sobre, entre otras cosas, los mejores y peores momentos de su vida, sobre cómo está viviendo su retirada del deporte de alta competición y sobre los nuevos proyectos que tiene entre manos.

Sobre su retirada del bádminton

La deportista colgó la raqueta el pasado mes de marzo, después de 24 años dedicados al bádminton. Una decisión que, tal y como ha reconocido durante su conversación, no fue sencilla. "Tengo que decirte que no fue una decisión fácil porque son 24 años con una raqueta y un volante en la mano", ha explicado.

Y es que durante más de dos décadas, el bádminton ha marcado prácticamente cada aspecto de su vida. Entrenamientos, competiciones, viajes y sacrificios se convirtieron en la rutina de una deportista que llegó a lo más alto de su disciplina. "Le he dado la vida al deporte y el deporte me ha dado la vida", ha asegurado Marín, consciente de que cerrar esa etapa suponía mucho más que dejar de competir.

A pesar de la dificultad del momento, la onubense tiene claro que la decisión llegó en el momento adecuado. "Sí es cierto que sé que tomé la mejor decisión en el mejor momento de mi vida", ha afirmado.

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Según ha explicado, se trató de un paso "muy claro" y "muy pensado", sobre todo teniendo en cuenta que para un deportista profesional la retirada llega a una edad mucho más temprana que para la mayoría de las personas. "Al fin y al cabo, cuando llega la retirada de un deportista no es fácil. Es nuestra jubilación, nos jubilamos muy jóvenes", ha señalado durante la entrevista.

Marín ha reflexionado también sobre la particularidad de las carreras deportivas y sobre esa "fecha de caducidad" que, en muchos casos, llega demasiado pronto. "Lamentablemente, la vida del deportista tiene una fecha de caducidad muy temprana", ha reconocido.

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Sin embargo, la campeona ha afirmado sentirse "tranquila". "Estoy viviendo otras muchas cosas que antes, porque dedicas toda la vida al deporte, y no me arrepiento de nada", ha indicado.

De hecho, ha dejado claro que si pudiera volver al principio y tuviera que tomar de nuevo la decisión de dedicar su vida al bádminton, volvería a hacerlo. "Si me lo volvieran a poner por delante, por supuesto, con los ojos cerrados volvería a firmar lo mismo que he hecho y la vida que he tenido", ha confesado.

La vida actual de Carolina Marín

Marín ha recordado que una carrera profesional al máximo nivel obliga a renunciar a muchas cosas y, entre ellas, a momentos junto a los seres queridos.

"Es una vida muy sacrificada, te quita muchas cosas de tu vida, por ejemplo el alejarte de tu familia". Una circunstancia significativa para ella, ya que se define como una "persona muy familiar".

Por eso, una de las cosas que más está disfrutando de su nueva vida es haber recuperado tiempo para los suyos. "A día de hoy estoy muy feliz, estoy pudiendo pasar más tiempo con mi familia, bajo mucho más a casa, a mi Huelva", ha contado.

La retirada le ha permitido, además, hacer cosas que durante años le resultaban imposibles por su calendario competitivo. Una de ellas es participar en espacios como 'Cangrejos Albinos'. "Estoy pudiendo también hacer otras muchas cosas, por ejemplo, pues el estar hoy aquí con vosotros", ha explicado a la presentadora de 'Informativos Telecinco'.

Aunque Marín ya ha cerrado su etapa como deportista de alta competición, no tiene intención de alejarse del bádminton. Todo lo contrario. Su intención pasa ahora por utilizar su experiencia durante estos años como profesional para ayudar a las nuevas generaciones.

"Todo lo que me ha dado el deporte, de alguna manera yo se lo quiero devolver", ha subrayado. Para ello, uno de sus objetivos pasa por comenzar a impartir clínicas deportivas y compartir sus conocimientos con otros jugadores.

La campeona también ha desvelado uno de los grandes proyectos que tiene en mente. Crear una academia en España. "Me encantaría trabajar en hacer y en crear una academia aquí. Sé que eso es con tiempo, pero es un proyecto que a mí me hace muchísima ilusión y que lo estamos trabajando. Mi principal objetivo es ayudar a los demás", ha zanjado.

Próximo invitado a 'Cangrejos albinos' y cómo conseguir las entradas

El encargado de cerrar este ciclo será el actor y director Paco León. 'La comedia como bisturí' será el título del broche de oro de este ciclo de charlas que tendrá lugar el 14 de noviembre.

Por un precio simbólico de 10 euros, los asistentes no solo aseguran su plaza en estos encuentros exclusivos, sino que contribuyen a una causa mayor. La recaudación íntegra se destinará a proyectos sociales en Lanzarote o La Graciosa.

Además, para aquellos que no puedan acudir, pero deseen sumar su granito de arena, se está valorando la creación de una "Fila Cero", permitiendo donaciones directas a la causa.

Las entradas ya están disponibles en cangrejosalbinos.com . No pierdas la oportunidad de formar parte de este diálogo transformador.