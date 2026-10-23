Gonzalo Barquilla 23 OCT 2026 - 18:12h.

Vincent Kompany, entrenador del Bayern de Múnich, ha sido trasladado a un hospital tras desplomarse en las instalaciones del club

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El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, ha sido trasladado este viernes a un hospital de Múnich después de sufrir un desvanecimiento en las instalaciones de entrenamiento del club. Los servicios médicos de emergencia acudieron a la calle Säbener Straße, donde incluso aterrizó un helicóptero, y el técnico belga fue evacuado posteriormente en ambulancia.

Así lo confirman medios locales como 'BILD'. Kompany, de 40 años, se había acercado al entrenamiento del equipo sub-23 después de la sesión del primer equipo cuando se desplomó. El episodio se produce después de que el entrenador llevase varios días afectado por una infección viral que ya le había obligado a reducir su actividad y a ausentarse de algunos entrenamientos.

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Kompany ya había tenido problemas de salud durante los últimos días

La situación se remonta a la pasada semana, cuando Kompany contrajo una infección vírica, apuntan las fuentes germanas. A pesar de encontrarse enfermo, el técnico dirigió al Bayern en la victoria por 6-1 ante el Leipzig del pasado sábado. Durante aquel encuentro tuvo que tumbarse brevemente en el asiento de su sala de entrenadores tanto durante el descanso como después del partido.

Tras el pitido final, Kompany descansó durante un corto periodo antes de ponerse a revisar en su ordenador algunas imágenes del encuentro. Sin embargo, no participó en las entrevistas posteriores, que quedaron a cargo de los directores deportivos del club.

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El lunes tampoco acudió al entrenamiento en Säbener Straße. Los médicos del Bayern, entre ellos el médico del equipo, el profesor Roland Schmidt, le sometieron entonces a un nuevo examen médico.

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El entrenador reconoció que no hizo caso a las señales de su cuerpo

Kompany tampoco pudo dirigir el último entrenamiento antes del partido de Liga de Campeones contra el Arsenal. En su lugar compareció el segundo entrenador, Aaron Danks, quien explicó que la prioridad en ese momento era que el técnico descansara y se recuperara sin apresurar su regreso.

El belga tampoco estuvo en el banquillo durante el encuentro ante el Arsenal, que terminó con empate 2-2. Después del partido, Kompany explicó que había sufrido una infección vírica importante durante la semana y admitió que no había atendido suficientemente a las señales que le estaba dando su cuerpo.

"Como entrenador, uno siempre quiere hacerlo todo y lograrlo todo. La semana pasada contraje un virus bastante fuerte y, por supuesto, no hice caso a mi cuerpo, y entonces, en cierto momento, mi cuerpo me dijo: '¡Basta ya!'", declaró. El episodio de este viernes supone un nuevo contratiempo para el entrenador del Bayern, que permanece ingresado en un hospital de Múnich después de ser atendido por los servicios de emergencia.