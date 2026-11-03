Álvaro Cervera y varios jugadores del Tenerife acuden al hospital, visiblemente afectados por la muerte de Jesús de Miguel

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La muerte de Jesús de Miguel ha dejado completamente conmocionado al CD Tenerife. Sus compañeros de vestuario, el cuerpo técnico y representantes de la entidad blanquiazul se han desplazado este martes al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde el delantero ha fallecido a los 30 años, para acompañar a sus familiares y seres queridos en estos momentos de profundo dolor.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad". Así ha expresado el club el sentimiento que atraviesa a toda la familia tinerfeñista tras conocer el fallecimiento de su futbolista, que no ha podido superar las consecuencias del grave golpe sufrido durante el encuentro frente al FC Andorra.

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Los compañeros de vestuario de Jesús de Miguel acuden al hospital

La tristeza se ha hecho visible en las inmediaciones del centro hospitalario, hasta donde han ido llegando varios futbolistas del CD Tenerife. Entre ellos se encuentran el defensa Jorge Moreno San Vidal y el centrocampista Jesús Álvarez Aguado, que han acudido juntos. También se han desplazado hasta La Candelaria Alassan Manjam Gutiérrez y Salifo Caropitche Mendes, dos de los jugadores vinculados a la entidad blanquiazul.

A ellos se han sumado José León Bernal, Christian Pierre Louis Gomis y Anthony Rigoberto Landázuri Estacio. También el máximo accionista del club, Rayco García Cabrera, ha acudido al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde se han concentrado las muestras de dolor por la muerte del delantero.

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El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera Díaz, ha sido otra de las personas que se han acercado al centro sanitario. El técnico se mostraba muy afectado, con el rostro visiblemente serio ante la pérdida de uno de sus jugadores.

También ha acudido Jesús Manuel Santana Abreu, conocido futbolísticamente como Suso Santana y una de las grandes figuras históricas del tinerfeñismo. Todos ellos han querido estar presentes en el hospital tras conocer el fallecimiento de Jesús de Miguel, una noticia que ha golpeado de lleno al vestuario blanquiazul.

"El tinerfeñismo está de luto"

El dolor también ha sido expresado públicamente por los máximos responsables de la entidad. Rayco García, visiblemente afectado, ha trasladado el sentimiento que atraviesa al club: "Una acción sin precedentes, a la cual nos enfrentamos por primera vez y estamos muy dolidos. El tinerfeñismo está de luto. Son cosas que, por mucho que las trates de entender, son muy difíciles de aceptar".

Por su parte, el presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres, ha reconocido que se trata de una situación especialmente dura para todos los integrantes del equipo y su entorno. "Es un día muy triste para todo el sentimiento blanquiazul y para el fútbol mundial. Es una situación no vivida, en la que un jugador muere en un terreno de juego", ha manifestado. El dirigente también ha advertido de que tanto los jugadores como sus familias necesitarán apoyo para afrontar lo sucedido: "Vamos a necesitar ayuda profesional, nosotros, los jugadores y sus familias".

La entidad ha suspendido las sesiones de entrenamiento previstas para estos días mientras el equipo atraviesa el duelo por la pérdida de su compañero. El club también ha trasladado su agradecimiento por las numerosas muestras de cariño recibidas y ha pedido respeto para la intimidad de los familiares, que afrontan unos momentos especialmente difíciles.

Jesús de Miguel, de 30 años, falleció a las 08:00 horas de este martes, 3 de noviembre, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. El delantero había ingresado en la UCI después del fuerte choque sufrido durante el partido del lunes frente al Andorra, en el Heliodoro Rodríguez López, cuando colisionó con el guardameta visitante, Jesús Owono. Pese a la asistencia médica y a los esfuerzos por salvar su vida, el futbolista no ha podido superar las consecuencias del accidente. En su etapa en el CD Tenerife, 'Demi' disputó 35 partidos oficiales, en los que anotó 11 goles y repartió siete asistencias. Su aportación fue especialmente importante en Primera Federación, donde firmó esos 11 tantos y contribuyó al ascenso del conjunto blanquiazul.