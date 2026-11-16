Transportes ha fijado servicios mínimos del 72% en el AVE y de hasta el 75% en Cercanías

CCOO anuncia huelga en todo el transporte por carretera el 23 y 24 de diciembre

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El sector ferroviario ha convocado una huelga para este martes con el objetivo de reclamar mejoras en la seguridad en el sistema español y en las condiciones laborales en las plantillas de Adif y Renfe, para las que piden refuerzos, entre otras reivindicaciones.

La huelga en Grupo Renfe ha sido convocada por el Comité General del Grupo Renfe (CGGR), el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT), Sector Federal Ferroviario de la Confederación General del Trabajo (SFF-CGT), el Sindicato Ferroviario Intersindical (SF-I) y Alternativa Ferroviaria (Alferro) para toda España. La huelga se llevará a cabo entre las 0:00 horas y las 23:59 horas del martes, pero también podrá afectar a los últimos trenes de la jornada del lunes

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Esta convocatoria llega justo una semana después de otra huelga convocada por "la situación de la seguridad ferroviaria" y el "incumplimiento" de compromisos previos por parte de Semaf. Los maquinistas, aparte de participar en la convocatoria de huelga conjunta de los comités generales de empresa de Renfe y Adif, anunciaron que realizaban su propia convocatoria para este martes 17 y para el día 23, llamando al paro en solitario en ocho operadoras ferroviarias: Renfe, Iryo, Ouigo, Transfesa, Continental Rail, Tracción Rail, Captrain y Medway.

Semaf, junto a sindicatos como CCOO y UGT, se ha reunido en los últimos días con el Ministerio de Transportes, Adif, Renfe y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), sin que se haya logrado hasta el momento la desconvocatoria a pesar de las medidas aprobadas por el Gobierno: un decreto que faculta a maquinistas a parar o no reiniciar el tren ante "riesgo grave", un plan para mejorar la seguridad de la alta velocidad, la creación del Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo y las ayudas a los afectados por el accidente ferroviario de Urda, Toledo.

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Los maquinistas han reconocido "avances técnicos" pero han precisado que faltan por aprobar "cuestiones esenciales" y que mantendrán las movilizaciones hasta observar soluciones "aprobadas y publicadas".

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Cambios en Transportes, Adif y Renfe

Desde el siniestro de Urda, que ha provocado al menos 69 muertes, se han producido la dimisión del exministro de Transportes, Óscar Puente; la renuncia del entonces presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña; y el cese del antes presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia.

Estos han sido reemplazados en sus funciones, respectivamente, por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo; Joaquim Hortalà i Vallvé e Inmaculada Gutiérrez Carrizo.

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Servicios Mínimos

Transportes ha establecido los servicios mínimos para la huelga convocada en el Grupo Renfe para este martes 17, que oscilarán entre el 50% y el 75% en Cercanías, en función de las franjas horarias, y alcanzarán el 72% en los servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia.

En concreto, los servicios mínimos en Cercanías serán del 75% en las horas punta, comprendidas entre las 06.00 y las 09.00 horas, las 13.30 y las 15.30 horas y las 18.30 y las 20.30 horas, mientras que durante el resto de la jornada circulará el 50% de los trenes habituales.

Respecto a los servicios de Media Distancia, el porcentaje de trenes garantizados se sitúa en una media del 65% y en Alta Velocidad y Larga Distancia será del 72% de los servicios habituales. En el transporte de mercancías se han establecido unos servicios mínimos del 26% de la programación prevista.

Por su parte, Iryo espera operar 28 trenes del total de sus 40 programados para este martes, mientras que el resto no circularían y se alcanzaría un 70% de servicios mínimos en la jornada de huelga.

Finalmente, Ouigo mantendrá la circulación de 17 de los 27 trenes programados, de forma que prevé mantener cerca del 63% de sus servicios programados para esa jornada.