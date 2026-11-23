El boxeador sufrió una crisis nerviosa tras lograr derrotar a Wladimir Klitschko en 2015 y ser campeón mundial de peso pesado

"Los Illuminati están todos involucrados, no pueden silenciarme, así que van a deshacerse de mí" llegó a decir Tyson Fury

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Tyson Fury revela que le han diagnosticado esquizofrenia al hablar abiertamente sobre los problemas de salud mental que ha sufrido durante en un nuevo documental sobre su vida y carrera profesional. El boxeador, de 38 años, sufrió una crisis nerviosa tras lograr la obsesión de su vida de derrotar a Wladimir Klitschko en 2015, durante la cual sufrió un episodio de psicosis y comenzó a oír voces.

Ahora ha salido a la luz que Tyson padece esquizofrenia, una enfermedad mental crónica que puede provocar alucinaciones, delirios y la pérdida de contacto con la realidad, además de trastorno bipolar, depresión , ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

La esposa de Tyson, Paris, declara en 'TYSON FURY', el documental que se publicará próximamente sobre el boxeador, que siempre pudo ver señales de que él estaba luchando contra problemas de salud mental. Dijo que las señales eran visibles durante su adolescencia, y recordó: "Cuando salíamos, notaba diferencias en su patrón cerebral en comparación con otras personas".

Explicó que sus diferencias causaron problemas en su matrimonio, diciendo que tuvo un comienzo difícil porque Tyson estaba obsesionado con el entrenamiento y la vida sana, mientras que ella quería salir a bailar. "Eran dos mundos que chocaban por completo", recordó Paris.

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Sin embargo, el trabajo de Tyson dio sus frutos e hizo su debut profesional a los 20 años enfrentándose al boxeador húngaro Bela Gyongyosi y ganando el combate, lo que le permitió hacerse un hueco entre los mejores boxeadores del momento y seguir ganando peleas. A pesar de que estaba en su mejor forma física hasta el momento, tenía problemas con el hecho de que no parecía poder desarrollar un abdomen marcado. "Odiaba estar gordo", dijo Tyson. "Toda mi vida he tenido problemas de peso. Entreno duro, ¿por qué no estoy en forma como todos esos boxeadores del pasado?".

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Los problemas de Tyson Fury se agravaron tras la pérdida de un hijo

En 2014, el tío y entrenador de Tyson, Hughie, fue ingresado en cuidados intensivos después de unas complicaciones surgidas tras someterse a una cirugía. En ese momento, la motivación de Tyson era la llegada de su tercer hijo con Paris. Sin embargo, la adversidad volvió a golpear cuando sufrió un aborto espontáneo tardío estando embarazada de cinco meses. Durante el tiempo en el que ambos aún se recuperaban de la trágica pérdida, el tío de Tyson falleció.

Mientras Tyson reprimía sus emociones, lo dio todo en su pelea contra Klitschko, enfrentándolo en un duelo por el título mundial de peso pesado. La pelea se convirtió en lo único en lo que Tyson podía concentrarse, y explicó que durante la preparación pensó que preferiría ganar la pelea y morir al día siguiente, que perder y seguir viviendo.

El sueño de Tyson se hizo realidad y ganó tras 12 asaltos por decisión unánime, pero este hecho se convirtió en el comienzo de una pesadilla cuando se dio cuenta de que había perdido todo sentido de propósito tras haber alcanzado la meta más importante de su carrera.

Las consecuencias de proclamarse campeón

Comenzó a autodestruirse, cayendo en una peligrosa vida de fiestas, alcohol y drogas, hasta el punto de ser hospitalizado al pensar que estaba sufriendo un ataque al corazón. Los médicos dijeron que Tyson estaba sufriendo un ataque de ansiedad y se encontraba al borde de una crisis nerviosa.

"Él me miró fijamente a los ojos y dijo: "París, sácame de aquí, están intentando matarme. Los Illuminati están todos involucrados, no pueden silenciarme, así que van a deshacerse de mí", explica su mujer. Tyson añadió que, en medio de su psicosis, creía que la radio le hablaba y le amenazaba con matarlo a él y a su familia. Fue entonces cuando Tyson recibió sus múltiples diagnósticos de salud mental.

Durante el documental, Tyson también reflexionó sobre su infancia traumática. Reveló que su padre, John, nunca estuvo presente y que su madre, Amber, luchaba contra el dolor de haber sufrido varios abortos espontáneos.

En la actualidad, Tyson cuida su salud mental mediante el entrenamiento físico, el establecimiento de metas a corto plazo y el apoyo familiar, y agradece a sus seres queridos por mantenerlo por el buen camino. Para evitar que sus hijos cometan los mismos errores que él, concluyó: "Intento decirles a mis hijos que hablemos de todo, que hoy mismo solucionaremos el problema".