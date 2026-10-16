El intérprete dio vida al personaje que se transformaría en Darth Vader durante la primera trilogía de precuelas de las exitosas películas

Jake Lloyd, Anakin Skywalker de niño, ingresado en un centro psiquiátrico: ¿cómo fue su vida en los últimos años?

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Más de 25 años después de convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la primera trilogía de precuelas de 'Star Wars', Jake Lloyd ha vuelto a dejarse ver en público.

El intérprete estadounidense, que dio vida al pequeño Anakin Skywalker antes de que el personaje se transformara en Darth Vader, ha protagonizado una inesperada reaparición junto a Daniel Logan, el actor que encarnó al joven Boba Fett en otra de las películas de la franquicia.

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La publicación, compartida en las redes sociales de Logan, ha permitido ver de nuevo a Lloyd, de 37 años, y saber cuál es su estado actual después de varios años alejado de la vida pública y centrado en su salud mental.

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La reaparición de Jake Lloyd

En esta ocasión, ambos han querido dirigirse a los seguidores de la saga para agradecerles el apoyo que han recibido y compartir un mensaje de agradecimiento que llega después de una complicada etapa para el antiguo actor infantil.

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En el vídeo, Logan toma la palabra para presentar el mensaje que ambos quieren trasladar a los fans de 'Star Wars'. "Queremos enviar un mensaje especial a todos y cada uno de nuestros fans para deciros muchísimas gracias", comienza diciendo el actor que interpretó a Boba Fett.

Lloyd, que aparece junto a él, se suma inmediatamente al agradecimiento. "Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, agradezco mucho el tiempo que nos dedicáis", espeta.

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Logan también da las gracias por las muestras de cariño que han recibido y traslada el afecto de su compañero a quienes continúan pendientes de él. "Gracias por todas vuestras palabras de cariño. Jake os quiere", señala, antes de expresar su deseo de que puedan volver a encontrarse con los seguidores en el futuro.

No es la primera vez que ambos se dejan ver juntos. El pasado mes de enero, Logan publicó una fotografía junto a Lloyd. "Acabo de pasar el día con mi hermano", escribió entonces. Aquella imagen ya había despertado interés por tratarse de una de las escasas apariciones del intérprete de Anakin.

Ahora, su aparición tiene un significado especial por la situación personal de Lloyd, diagnosticado de esquizofrenia y después de sufrir en 2023 una grave crisis de salud mental. Tras pasar 18 meses ingresado en un centro psiquiátrico, el intérprete ha continuado con su proceso de recuperación.

La vida de Jake Lloyd

Con apenas nueve años, el actor fue elegido para interpretar a Anakin Skywalker durante su infancia, mucho antes de que el personaje se convirtiera en el temido Darth Vader.

La película, dirigida por George Lucas, supuso su salto a la fama internacional. Su personaje era un niño esclavizado en Tatooine que destacaba por sus extraordinarias habilidades como piloto y su sensibilidad hacia la Fuerza.

La producción le permitió trabajar en una de las franquicias más importantes de la historia del cine e hizo que su rostro quedara asociado a este fenómeno cultural.

Tras el estreno de 'La amenaza fantasma', Lloyd participó en algunos proyectos más, pero terminó abandonando la interpretación a comienzos de los años 2000. Su retirada se produjo cuando todavía era muy joven y, con el paso del tiempo, su nombre comenzó a aparecer cada vez menos en los medios de comunicación.

Durante años se extendió la idea de que había dejado el cine debido a las críticas que recibió la película y, en particular, su interpretación. Las precuelas de 'Star Wars' fueron objeto de numerosas opiniones negativas cuando llegaron a los cines.

Sin embargo, su madre, Lisa Lloyd, reveló en una entrevista concedida a 'Scripps News' en marzo de 2024 que intentó proteger a su hijo de los comentarios negativos y aseguró que no consideraba que aquellas críticas fueran la causa de sus problemas de salud mental. También señaló que existían antecedentes familiares de enfermedad mental y que, a su juicio, la esquizofrenia habría aparecido independientemente de su participación en la película.

Su diagnóstico de esquizofrenia

Según explicó su madre, fue diagnosticado de esquizofrenia en 2008, cuando tenía 19 años.

Lisa Lloyd aseveró que, durante la etapa del instituto, su hijo empezó a tener dificultades para distinguir entre distintas experiencias de la realidad. En sus declaraciones, describió cómo hablaba de diferentes "realidades", sin saber siempre a cuál de ellas pertenecía lo que estaba experimentando.

En el caso de Lloyd, su madre también habló de la anosognosia, una dificultad que puede aparecer en algunas personas con determinados trastornos neurológicos o psiquiátricos y que impide reconocer que se está padeciendo una enfermedad. Una circunstancia que complicó durante un tiempo que el antiguo actor quisiera someterse al tratamiento.

La situación empeoró en 2023, cuando el actor sufrió una crisis. En mayo de aquel año, Lloyd fue detenido después de un incidente de tráfico en el que, detuvo su vehículo en una vía y acabó protagonizando una persecución policial. El episodio terminó con su ingreso en un centro psiquiátrico.

18 meses después abandonó el centro y se trasladó a otro con más libertad. Así lo reveló él mismo en una entrevista con Clayton Sandell, que había seguido de cerca su historia. "Me siento bastante bien. Ahora puedo aceptar continuar con el tratamiento, la terapia y la medicación. Todo el mundo me ha apoyado mucho", manifestó entonces, dejando claro que, por el momento, continúa inmerso en su recuperación.