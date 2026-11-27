Ingvar Jónsson, exportero de la selección de Islandia, ha muerto a los 37 años tras ser diagnosticado de cáncer

Fue en mayo de 2026 cuando Jónsson recibió el diagnóstico de su cáncer y comenzó un tratamiento de quimioterapia

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Luto en el fútbol islandés tras conocerse la noticia de la muerte del exportero de la selección de Islandia, Ingvar Jónsson. Según han informado su club, el Víkingur Reykjavík, y la Federación Islandesa de Fútbol, el deportista ha fallecido a los 37 años tras luchar contra un cáncer maligno que le fue diagnosticado en mayo de 2026.

El futbolista murió el miércoles 25 de noviembre, acompañado de sus familiares y seres queridos, según indican medios locales. A través de un comunicado, el Víkingur Reykjavík ha expresado su conmoción y ha querido trasladar su pésame a la familia del jugador.

El comunicado su equipo de fútbol

En el comunicado, el club de fútbol ha recordado al portero como "un compañero y amigo muy querido" dentro de la institución.

"Con profundo pesar y gran tristeza, comunicamos que nuestro querido amigo y compañero Ingvar Jónsson, portero del Víkingur, falleció el miércoles 25 de noviembre, en brazos de sus seres más cercanos. El club y todos los aficionados del Víkingur están junto a su familia y sus seres queridos. Les enviamos nuestras más sentidas condolencias. Respetuosamente. Club de Fútbol Víkingu", apuntan desde el equipo de fútbol.

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Su diagnóstico de cáncer y su muerte

Como han informado los medios locales islandeses, fue en mayo de 2026 cuando Jónsson recibió el diagnóstico de su cáncer y comenzó un tratamiento de quimioterapia. Debido a su enfermedad, tuvo que alejarse de los terrenos de juego.

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El exportero de la selección estaba casado y tenía tres hijos que ahora quedan huérfanos. Su fallecimiento ha provocado numerosas muestras de condolencia en el futbol islandés, que despide a uno de sus jugadores más destacados de los últimos años.

La trayectoria de Ingvar Jónsson

Jónsson comenzó su carrera en el Njarðvík y posteriormente pasó al Stjarnan, equipo con el que consiguió el título de liga en 2014, el primero en la historia del club. Ese mismo año fue reconocido como el mejor jugador de la primera división islandesa.

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Durante su trayectoria también jugó en el futbol de Noruega, donde defendió los colores del Start, Sandnes Ulf y Sandefjord, además de tener una etapa en el Viborg de Dinamarca.

En 2020 regresó a Islandia para incorporarse al Víkingur Reykjavík. Con este equipo conquistó cuatro campeonatos de liga, en 2021, 2023, 2025 y 2026, además de tres títulos de copa.

A nivel internacional, representó a la selección de Islandia hasta en ocho ocasiones y formó parte de la convocatoria que disputó la Eurocopa de Francia 2016.

Hay que recordar que en esta competición Islandia protagonizó una de las grandes sorpresas al eliminar a Inglaterra en los octavos de final y alcanzar los cuartos.