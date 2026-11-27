“Efectivamente, los de Sumar, el Frente Amplio, el 'Frente Estrecho' o como se quiera llamar, han estado calladitos y calladitas durante todos los años de corrupción", ha insistido

Un experto en lenguaje no verbal descifra los mensajes ocultos en el debate a cuatro: del "golpe de teatro" a los gestos para "desactivar al otro"

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Las reacciones tras el debate a cuatro protagonizado por Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal no dejan de sucederse. Tras la celebración de la esperada cita, llega el turno de las valoraciones y el análisis, junto con otro debate paralelo que se extiende también desde las redes y la calle en el juicio de cada discurso político.

Entre los momentos destacados, uno de los que ha desatado especialmente la polémica ha sido el “calladita” que el líder del PP dedicó a la candidata de Frente Amplio en un momento de su intervención. Mientras desde la izquierda lo han tachado de machista, con el propio Pedro Sánchez reseñándolo en directo y reprobando a Feijóo, este último ha insistido en que se está manipulando el comentario.

El “calladita” de Alberto Núñez Feijóo a Ada Colau y Frente Amplio en el debate a cuatro

El momento exacto del que fue uno de los momentos más comentados de la noche se produjo justo después de que Ada Clau, en el bloque de servicios públicos, le recordase a Feijóo que hay “más de 230 víctimas que aún están esperando justicia y reparación”, en referencia a Carlos Mazón y la DANA.

Tras ello, Feijóo se pronunció: “Mire, buena gestión es ponerse al frente de la emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta, y usted calladita. Eso es la buena gestión”, apostilló, acompañando ese “calladita” de un gesto que pasó por señalar primero con el índice a Colau y llevárselo después a la boca en un símbolo de guardar silencio.

“Mire, España necesita ponerse a funcionar”, trató de continuar el líder del PP, mientras Colau mostraba rostro de incredulidad, negando con la cabeza mientras bebía un trago de agua, y Pedro Sánchez, por otro lado, interrumpía: “¿Por qué habla de 'calladita', señor Feijóo? Un poco de respeto. Un poco de respeto”.

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–“No. Respeto completo. Incluso el que me debería tener usted, que estoy hablando”, replicaba Feijóo, mientras Pedro Sánchez volvía a reprochar: “¿Pero qué ‘calladita’? ¿Qué machismo es este, señor Feijóo?

–“Por favor, Sánchez. Señor Sánchez, por favor, no manipule”, espetaba entonces el presidente del PP, en tono serio.

–“No manipulo, no, si lo han visto todos los telespectadores”, zanjaba Sánchez.

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La reacción de Alberto Núñez Feijóo a la polémica por su “calladita”

Tras todo ello, la polémica en torno a ese momento estaba servida, continuando después del debate, con la izquierda censurando no solo sus palabras, sino también su gesto.

Frente a ello, el líder del Partido Popular insistía a la llegada a la sede de su partido tras el debate televisivo: “Efectivamente, los de Sumar, el Frente Amplio, el 'Frente Estrecho' o como se quiera llamar, han estado calladitos y calladitas durante todos los años de corrupción".

“Cuando entraban en la cárcel, calladitos y calladitas. Cuando dejaron solo a la Comunidad Valenciana, calladitos y calladitas". "¿Pero de verdad tan mal les ha salido el debate que lo que intentan es manipular? Que vea toda la gente lo que he dicho para concluir que han estado calladitos y calladitas todo este tiempo”, recalcaba.

No obstante, al salir del debate a cuatro, el candidato del PP también aseveró: “Si he molestado a alguien, por supuesto, lo retiro”.

Las palabras de Ada Colau y su respuesta a Alberto Núñez Feijóo

Frente a ello, Ada Colau, que durante el propio debate se refirió al término de Feijóo, ironizó con que es una muestra “de su feminismo” que dijo que tenía porque “creció entre mujeres”.

"Le enseñaron, pero no mucho, porque interrumpe mucho y encima me manda a callar", espetó la líder de Frente Amplio, que además pidió a Feijóo "calma" y "escuchar".

Después, ya a la salida del debate, la candidata de Frente Amplio quiso defender la necesidad de que hubiera en este debate una candidata mujer y feminista, refiriéndose también a la polémica: “No nos vamos a callar, no nos vamos a conformar y tampoco vamos a estar calladitas".

Junto a ello, a la llegada de la sede de Más Madrid, recalcó que "ha quedado muy claro" el "comportamiento claramente machista" de Núñez Feijóo.

"Lo ha visto toda España a través de la televisión, así que el señor Feijóo tendrá que asumir sus actos y responder por ellos. Las mujeres ya lo hemos dicho que no vamos a parar y no nos vamos a callar y nadie nos va a callar y vamos a ir a votar en masa", ha sentenciado.