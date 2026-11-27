El alcalde de la localidad habría recibido de forma accidental un disparo en la cabeza por parte de otro cazador

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, tan solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre

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LeónDavid Macía, alcalde de Tombrío de Abajo, León, falleció el pasado jueves por la tarde tras recibir accidentalmente un disparo durante una montería de jabalíes, informó el 112 de Castilla y León. Un hombre ha sido detenido como presunto autor del delito de homicidio imprudente por ser el causante de la muerte de la víctima.

El alcalde de la localidad y militante del PSOE, de 35 años, habría recibido de forma accidental un disparo en la cabeza por parte de otro cazador, costándole la vida.

El suceso habría ocurrido en torno a las 18:40 horas del jueves, momento en el que Emergencias recibió el aviso de la Guardia Civil, quien se encontraba dirigiéndose hacia el lugar de lo sucedido, una zona de monte de difícil acceso.

Los servicios de emergencias confirmaron la muerte del alcalde

Se movilizó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Salud de Catilla y León, además del equipo médico del centro de salud del municipio de Toreno y efectivos del Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil.

Cuando los servicios de emergencias llegaron al lugar, tan solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre, a causa del disparo. También recibieron el aviso el equipo de bomberos de Ponferrada, que por las dificultades de acceso al lugar, se movilizaron hasta allí para evacuar al fallecido.

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El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ponferrada ha detenido a un varón como presunto autor del delito de homicidio imprudente por la muerte del alcalde de Tombrío de Abajo.

La investigación continúa abierta y a la espera de los resultados de la autopsia y del correspondiente informe médico-forense, que permitirán esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en León.