El Ibex 35 pierde un 0,45% por la subida del paro en Estados Unidos y las caídas en Wall Street

El Ibex 35, a pesar de retroceder este viernes un 0,45%, ha conseguido finalizar la semana bursátil en los 14.850 enteros

Poco ha durado la alegría en la Bolsa española, que este jueves recuperaba los 14.900 puntos tras ganar un 0,87%. En la sesión de este viernes ha perdido un 0,45%, aunque ha conservado los 14.800 enteros, lastrada por el dato de desempleo en Estados Unidos, que ha repuntado en agosto una décima, hasta el 4,3%, y el mal comportamiento de Wall Street.

El principal índice del mercado nacional, el Ibex 35, ha cedido en concreto 67,4 puntos, y ha cerrado la jornada colocándose en los 14.850 puntos. En el cómputo semanal retrocede un 0,57 % y en lo que va de año ha avanzado un 28,08%.

El selectivo español abría con repuntes y ha mostrado dudas durante las primeras horas de negociación para pasarse al terreno negativo después, ante el mal comportamiento que mostraba Wall Street tras analizar el incremento del desempleo en EEUU en agosto, mes en el que se crearon 22.000 nuevos puestos de trabajo (lejos de los 75.000 previstos).

Pérdidas en el resto de los mercados europeos

En la misma línea que la Bolsa española, las principales plazas europeas han finalizado con pérdidas generalizadas y Milán ha retrocedido un 0,91%; Fráncfort, un 0,73%; el índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización de Europa, un 0,53%; París, un 0,31%, y Londres, un 0,09%.

Por otra parte, el euro se revalorizaba un 0,84% frente al dólar y superaba las 1,17 unidades al cambio (1,1748).

Wall Street abría con tono positivo pero, a la conclusión de las bolsas en el Viejo Continente, sus tres principales índices mantenían caídas y el S&P 500 cedía un 0,64%; el Dow Jones, un 0,46%, y el Nasdaq, un 0,23%.

Según ha señalado el analista de Mercados de eToro en Estados Unidos, Bret Kenwell, los datos de empleo del país "no presentan un panorama optimista para el mercado laboral" y este viernes ha aumentado la certeza de que "la Reserva Federal estadounidense (Fed por sus siglas en inglés) recortará los tipos a finales de septiembre".

"La Fed debe abordar la desaceleración del mercado laboral, pero una inflación persistentemente alta podría impedir que actúe con la rapidez que desearía", ha añadido el experto.

En el plano macroeconómico, también se ha conocido que el Producto Interior Bruto (PIB) en la eurozona aumentó un 0,1% en el segundo trimestre del año.

Inditex registra el mayor descenso entre los grandes

De vuelta al mercado nacional, de los grandes valores, Inditex ha perdido un 1,41%, como el tercero más bajista de la tabla; por detrás, BBVA ha retrocedido un 1,3%, como el cuarto mayor descenso; Banco Santander, un 1,18%, como el quinto; Repsol, un 0,94%, como el séptimo; e Iberdrola, un 0,1%. En positivo ha logrado cerrar Telefónica (0,8%).

BBVA y Banco Sabadell han sido protagonistas esta jornada al conocerse que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado el visto bueno a la OPA presentada por la primera entidad sobre la segunda. Los títulos de Banco Sabadell han bajado un 0,89%.

En el mercado de la renta fija, el rendimiento del bono soberano nacional ha perdido cinco puntos básicos, hasta el 3,251%.

En el mercado de las materias primas, el precio del oro revalidaba máximos históricos una jornada más, al rozar la onza los 3.600 dólares, aunque al cierre de las bolsas, el metal precioso se movía en 3.586 dólares, con un ascenso del 1,15%.

El crudo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 2,75% y el barril volvía a 65 dólares, a la espera de la reunión de la OPEP+ de este fin de semana.

El bitcóin, la criptomoneda más extendida y negociada del mercado, subía un 0,3% para colocarse en los 110.700 dólares.