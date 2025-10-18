Alberto Rosa 18 OCT 2025 - 10:00h.

El BCE recomienda tener efectivo ante situaciones de emergencia como un apagón, pero ¿cuál es el máximo legal?

Así es el kit de supervivencia esencial ante un posible gran apagón que recomienda la UE

La idea de un nuevo apagón general comenzó a resonar de nuevo en las casas de los españoles cuando Red Eléctrica anunció que había detectado “variaciones bruscas de tensión”. Pronto comenzaron las búsquedas de información sobre el famoso kit de supervivencia ante estas situaciones. Y uno de los básicos de ese kit de emergencias es el dinero en efectivo.

Aunque parece que tener billetes o monedas es cada vez menos frecuente debido a las facilidades para pagar con tarjeta, móvil u otros dispositivos, lo cierto es que muchos ciudadanos se niegan a dejar de guardar dinero en efectivo en casa.

Tener dinero en efectivo en casa tiene ventajas y riesgos que conviene tener en cuenta. Por un lado, la sensación de control que da sobre la versión digital es evidente, al igual que la independencia de los bancos, frente a caídas del sistema, apagones o problemas de conectividad.

Ventajas y riesgos de guardar dinero en efectivo

Tener dinero físico otorga tranquilidad y autonomía a las personas, especialmente en momentos de incertidumbre. Si bien, también tiene sus riesgos, y no solo en los casos en los que la vivienda se inunde o se incendie y no pueda recuperarse ese dinero.

Pero, ¿cuál es la cantidad de dinero que puede tenerse en casa como máximo? Por un lado, el Banco Central Europeo, recomienda tener un fondo de emergencia de entre 70 y 100 euros por persona, suficiente para subsistir durante tres días.

Un núcleo familiar de cuatro miembros debería conservar entre 280 y 400 euros en casa. Por supuesto, este fondo debe estar guardado en un lugar seguro y de difícil acceso para terceros.

¿Cuánto dinero efectivo se puede tener en casa legalmente?

En España no existen límites legales para la cantidad de dinero efectivo que se puede tener en casa. Cada ciudadano tiene la libertad de guardar el dinero que considere oportuno para su tranquilidad personal o familiar, siempre que su procedencia sea lícita y esté justificada.

El dinero tiene que provenir de fuentes legales y, si procede, debe haber sido declarado a Hacienda. Si se sospecha que tiene un origen ilícito o no declarado, Hacienda puede iniciar una investigación y solicitar justificaciones.

Por otro lado, hay que tener en cuenta los movimientos permitidos con dinero en efectivo. Hacienda está obligada a ser informada por parte de los bancos de los movimientos que afecten a billetes de 500 euros o que impliquen retiradas o ingresos de efectivo de 1.000 euros o más.

Además, en transacciones con el extranjero, cualquier cantidad igual a superior a 10.000 euros debe ser declarada al entrar o salir de España. Aunque no exista un límite, las entidades bancarias desaconsejan guardar grandes cantidades de efectivo en casa debido a los riesgos de robo o pérdida, además de que este dinero en efectivo no genera intereses.

¿Dónde es más seguro guardar el dinero en casa?

Si se decide guardar grandes cantidades de dinero en casa es oportuno tomar una serie de precauciones para evitar pérdidas o robos. Estos son algunos de los sitios más recomendables para almacenar los billetes o monedas.