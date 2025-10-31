El 4 y 5 de febrero de 2026 en Bilbao, bajo el lema «Lo bien hecho nos define» y la calidad industrial como eje que pone en valor el papel del sector como motor económico, social y cultural de España.

BilbaoEl Ministerio de Industria y Turismo arranca la octava edición del Congreso Nacional de Industria que se celebrará los días 4 y 5 de febrero de 2026 en el Palacio Euskalduna de Bilbao, bajo el lema "lo bien hecho nos define", y del que ya están abiertas sus inscripciones.

Un evento que está que considerado el principal punto de encuentro para la innovación y el desarrollo industrial sostenible en España, centrará su edición de 2026 en la calidad de lo producido en nuestro país, destacando el papel de la industria como motor económico, social y cultural.

Además, se pondrá de relieve la función estratégica del tejido industrial español, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas (pymes), y buscará impulsar la calidad como pilar fundamental para competir en el panorama europeo y global.

Tras siete ediciones, el Congreso Nacional de Industria se ha consolidado como un referente del sector, un espacio para debatir, compartir conocimiento y explorar soluciones que garanticen la autonomía estratégica, la competitividad y la sostenibilidad de la industria española.

Networking, conferencias y casos de éxito

El foro ofrecerá un amplio espacio de networking estructurado, que permitirá a los profesionales e instituciones asistentes establecer contactos y mantener reuniones con actores clave del ámbito industrial.

Durante las dos jornadas, el programa incluirá conferencias magistrales, mesas redondas y presentaciones de casos de éxito, además de visitas a industrias y centros tecnológicos de referencia.

Entre los temas que se abordarán destacan la calidad, la I+D+i, la autonomía estratégica, la sostenibilidad, la competitividad, la inteligencia artificial, la digitalización, la automatización, la internacionalización, la formación, el desarrollo del talento y la descarbonización.

Nacen los Premios Nacionales de Industria '"Bien hecho en España"

Como novedad, esta edición acogerá la primera entrega de los Premios Nacionales de Industria “Bien hecho en España”, que reconocerán a las empresas que se distingan por su calidad, gestión e innovación.

Los galardones cuentan con cinco categorías: Calidad, Innovación y Transformación Digital, Autonomía Estratégica, Impacto Ambiental, Social y Gobernanza y Emprendimiento Industrial.

El plazo de presentación de candidaturas ya está abierto.

El Congreso contará con presencia institucional al más alto nivel y el apoyo de socios impulsores de primer orden como Accenture, AENOR, Nippon Gases, Repsol, Siemens y Telefónica.

También colaboran el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación Foral de Bizkaia, el Gobierno Vasco y la Asociación Española para la Calidad (AEC).

Entre las instituciones participantes figuran la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), la Escuela de Organización Industrial (EOI), la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (SEPIDES).

Las inscripciones para asistir al VIII Congreso Nacional de Industria ya pueden realizarse a través del sitio web oficial: congresoindustria.gob.es. Organizado por el Ministerio de Industria y Turismo, el Congreso se consolida como el encuentro anual de referencia del sector industrial español, reuniendo a sus principales agentes para analizar su situación, debatir los retos futuros y promover la innovación, la sostenibilidad y la digitalización.