El crecimiento económico en 2025 y los retos pendientes

España cerrará el año con un crecimiento cercano al 3 % , duplicando así al de la eurozona, gracias al dinamismo del mercado laboral y a la fortaleza del consumo de las familias y la inversión, en un escenario global marcado por la guerra comercial mientras en el ámbito interno continúan pendientes retos estructurales.

La imposición de aranceles por parte de Estados Unidos ha lastrado las exportaciones españolas desde el verano, lo que ha provocado que el sector exterior reste crecimiento al producto interior bruto ,PIB, cuyo avance se sostiene en la buena evolución de la demanda interna (consumo e inversión).

Después de una recuperación posterior a la pandemia que se basó en la aportación del sector exterior, el patrón ha cambiado y la creación de empleo se sitúa como el principal factor al que atribuir el diferencial de crecimiento de España, aunque con escaso avance de la productividad, lo que explica que el PIB per cápita se mantenga por debajo de la media de la eurozona.

Con datos hasta noviembre, España tiene 21,82 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, cerca del nivel máximo alcanzado en octubre, y 2,42 millones de personas registradas como desempleadas, la cifra más baja desde 2007.

En el último año se han sumado 522.771 ocupados de media, un 2,5 % más, mientras que el paro registrado se ha reducido en 161.057 personas, lo que supone una caída del 6,23 %.

El empleo y el consumo han propiciado una recaudación de impuestos que va camino de ser récord, con 278.570 millones de euros ingresados por la Agencia Tributaria hasta octubre, en un año en el que se han mantenido prorrogados por segundo ejercicio consecutivo los Presupuestos Generales del Estado de 2023.

La imposibilidad de asegurarse los apoyos políticos suficientes para sacarlos adelante llevó al Gobierno a renunciar a la presentación de presupuestos para 2025 y por el mismo motivo tampoco se han aprobado los de 2026 en tiempo y forma, ya que en circunstancias normales en este mes tendrían que estar culminando su tramitación parlamentaria.

Datos económicos: de los macro a los micro

Entre los partidos de la oposición ha sido recurrente este año el mensaje de que los buenos datos macroeconómicos no terminan de trasladarse a la microeconomía, en particular a la economía doméstica de los ciudadanos, basándose sobre todo en la resistencia a bajar de algunos componentes de la cesta de la compra.

A un mes de que cierre el año, la inflación está en el 3 % interanual y se mantiene en la senda de moderación desde el 8,4 % de media anual alcanzado en 2022, el año de la invasión de Ucrania.

No obstante, aún persisten tensiones inflacionistas en muchos alimentos, como es el caso de los huevos, que han subido un 30 % en el ultimo año, o el de la carne de vacuno, con un encarecimiento del 18 %, a los que se suman un buen número de productos con alzas de entre el 4 y el 8 %, como la leche, la mantequilla, el queso, el pescado o el pollo, entre otros.

También destaca la inflación aún elevada de la electricidad y la subida de otros servicios como el de recogida de basuras o el transporte, tras llegar a su fin algunos descuentos promovidos por el Gobierno.

Otra de las críticas viene de las dificultades de acceso a la vivienda que están frenando la formación de nuevos hogares, un asunto que en 2025 ha pasado de ser lo que los economistas denominan un "cuello de botella" para convertirse en un problema estructural, como ha advertido el Banco de España, que insiste en poner el foco en la falta de oferta y no en la regulación de precios.

En 2025 además han empezado a jubilarse los nacidos en 1960, los primeros de la generación del "baby boom" cuya retirada del mercado laboral va a generar un pico de gasto en pensiones hasta 2050 que ha reabierto el debate periódico sobre la sostenibilidad del sistema.

Para supervisar que el sistema público siga siendo sostenible, la última reforma de las pensiones incluyó un examen trienal. El primero ha sido este año y se ha aprobado, aunque la autoridad fiscal independiente (Airef) ha advertido de la necesidad de replantear algunos de sus parámetros.