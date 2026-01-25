Ya son varios los maquinistas que han denunciado públicamente el estado de algunas vías

Retiran los últimos restos del Alvia de las vías al cumplirse una semana del siniestro en Adamuz

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que se exigirán responsabilidades a quien no haya hecho bien su trabajo, en relación con el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 45 personas, y ha añadido que, si fuera su caso, también las asumiría, si bien ha subrayado que "ahora no hay debate" sobre su dimisión.

Mientas la investigación continúa, ya son varios los maquinistas que han denunciado públicamente el estado de algunas vías. El secretario general del sindicato de maquinistas ferroviarios Semaf, Diego Martín, denunciaba hace unos días que son centenares, y no uno solo, los maquinistas que reportan a Adif incidencias en la red y que no reciben respuesta ni se toman medidas al respecto.

Los maquinistas "se juegan la vida"

En la línea Madrid-Barcelona ha asegurado que llevan más de un año y medio reportando defectos a Adif y reclamando que se adopten medidas pero que, "casualmente", es ahora (tras los graves recientes accidentes ferroviarios ocurridos) cuando se establecen limitaciones temporales de velocidad.

"No sabemos por qué estos reportes que realizamos los maquinistas no se tienen en cuenta o si ya se normaliza el estado de la infraestructura. El problema es que se normalice que, al final, los maquinistas no tengan respuestas", ha lamentado en una entrevista en Onda Cero.

Tras el accidente del pasado domingo de Adamuz y el descarrilamiento en Gelida (Barcelona), donde murió un maquinista, el secretario general de Semaf ha subrayado que se juegan "la vida" y que necesitan unas garantías de seguridad que no les dan.

Sobre el mismo maquinista que en dos días ha reportado más de una treintena de incidencias en la línea Madrid-Barcelona, Martín ha defendido que tienen registros de centenares de maquinistas reportando riesgos sobre el estado de la línea en estos puntos y que no reciben respuesta.

"Es un riesgo para la seguridad que reportemos incidencias y normalicemos que no se nos escuche, como, desgraciadamente, ha quedado patente con los nuevos accidentes", ha criticado Martín.

Además, ha considerado que el sistema ferroviario español es, en general, seguro porque existen procedimientos, pero que el problema está en si éstos no funcionan por los responsables o porque no se trata la información que les remiten los profesionales ferroviarios que están diariamente en primera línea.