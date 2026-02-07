La huelga está convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero, y afectará a las circulaciones de Renfe, Iryo y Ouigo

Sin acuerdo tras la reunión de Óscar Puente y sindicatos del sector ferroviario

El Ministerio de Transportes y los sindicatos ferroviarios todavía no han llegado a ningún tipo de acuerdo ante la huelga que se ha convocado a partir del lunes 9 de febrero. Según aseguran las partes, todavía existe voluntad de negociar y los canales continúan abiertos.

De hecho, este fin de semana están teniendo reuniones de carácter técnico. Sin embargo y según los sindicatos, por ahora no se dan las condiciones para desconvocar los paros.

Las peticiones de los maquinistas antes de la huelga de Renfe

Como ha explicado Carmen Corazzini en 'Informativos Telecinco', las reclamaciones de los maquinistas giran en torno a cinco pilares. La prioridad es la seguridad, tanto para trabajadores como pasajeros. Los maquinistas de Renfe piden refuerzos en los protocolos de seguridad que se han quedado viejos.

Además, otra de las peticiones es más inversión, más dinero en mantenimiento y equipos. Por otro lado, se pide un refuerzo de la plantilla para acabar con las subcontrataciones.

Desde el sector ferroviario se pide, también, un cambio de modelo que coordine mejor a los operadores como Renfe, Ouigo, Iryo y los responsables de infraestructuras, sobre todo a la hora de tomar decisiones en materia de seguridad.

Piden que se recuperen o mejoren los estándares de seguridad, los consideran deteriorados. Más inversión en mantenimiento, equipos y protocolos. Refuerzo de la plantilla y acabar con la subcontratación sistemática, es decir, internalizar las tareas.

En definitivo, los maquinistas de Renfe quieren un cambio de modelo, con mayor coordinación entre operadores y responsables de infraestructura, y que las decisiones sobre seguridad no queden diluidas por la liberalización o externalización.

Servicios mínimos

Hay que recordar que el Ministerio ya ha fijado en el 73% los servicios mínimos de trenes de alta velocidad que tendrán que ser prestados durante la huelga que el sector llevará a cabo los días 9, 10 y 11 de febrero. En los trenes de Mercancías serán del 21%, mientras que en Media Distancia serán del 65%.

En cuanto a los trenes de Cercanías, se establecen servicios mínimos en función de diferentes franjas horarias, siendo del 75% en horario punta y del 50% el resto del día.

Estos límites se refieren a todo el ámbito nacional, salvo para Cataluña y País Vasco, que las determinan sus respectivos gobiernos. En el caso de Cataluña, serán del 66% en trenes de cercanías y regionales en hora punta y del 33% en hora valle. En País Vasco aún no se han decretado.