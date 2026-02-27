Redacción Euskadi 27 FEB 2026 - 19:30h.

Gobierno vasco ve con buenos ojos que el euskera puede ser empleada como elemento de cohesión para mejorar su integración

Las misteriosas similitudes entre el euskera y el japonés se hacen virales gracias a una joven vasca: "Tienen algo que ver"

BilbaoCerca de 20.000 migrantes regularizarán su situación en Euskadi en el proceso de regularización extraordinaria planteada por el Gobierno de España, el pasado enero. El Gobierno vasco quiere que el euskera se convierta en una herramienta de integración y que por tanto, se valore como mérito el conocimiento de la lengua vasca.

En este sentido, el Ejecutivo autonómico ha propuesto a través de una aportación adicional al real decreto que en el proceso de la primera renovación de la autorización de residencia por circunstancias excepcionales única, se valore positivamente la acreditación del inicio del aprendizaje de la lengua o lenguas oficiales del territorio en el que la persona tenga su residencia habitual. De manera que el conocimiento de la lengua cooficial como "elemento de cohesión, de arraigo, de sentido de pertenencia y de mayor integración".

Que se valore el conocimiento del euskera, no implica que sea una obligación saberlo para poder renovar su permiso de residencia al cabo de un año, pero sí que, un año después de haber sido regularizados, los inmigrantes acogidos al decreto acrediten que han participado en cursos formativos para aprender la lengua vasca.

Cataluña fue la primera en pedir al Gobierno central la inclusión, en el real decreto para llevar a cabo un proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España, de la exigencia de que esas personas extranjeras acrediten el conocimiento del catalán para renovar su permiso de residencia. Una idea que ha sido bien recibida en el País Vasco, al considerar que el conocimiento de las lenguas cooficiales puede ser un elemento para mejorar su integración.

Euskera para integrarse

Durante el año 2026, el Gobierno vasco y el Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE) seguirán colaborando, como lo vienen haciendo desde hace cuatro años, con el objetivo de financiar cursos de acogida en euskera para personas inmigrantes mayores de 16 años residentes en la CAPV. Así, se mantendrá este año la oferta de cursos de acogida lingüística en euskera durante 2026.

Estos cursos tienen como finalidad fomentar el aprendizaje del euskera entre personas inmigrantes como “un elemento clave para su integración social, el conocimiento del entorno y la participación comunitaria”.

La iniciativa se enmarca en los principios del VI Plan Intercultural sobre Inmigración y Asilo (2022-2025), que sitúa el aprendizaje y la promoción del euskera como condición relevante para avanzar en los procesos de integración. Asimismo, se alinea con el Programa de Gobierno 2024-2028, que contempla ofrecer formación específica en euskera a las personas migrantes. La prórroga tendrá vigencia del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026, y contará con una dotación de hasta 90.000 euros, con cargo a lo consignado para este fin en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2026.

La regularización extraordinaria de personas extranjeras que se encuentran en España, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez este pasado mes de enero busca ofrecer a unas 500.000 personas la oportunidad "de vivir con igualdad de derechos". Los beneficiarios deberán acreditar al menos 5 meses de residencia antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales.