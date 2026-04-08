Marta Egea 08 ABR 2026 - 21:00h.

Mudarse a municipios rurales como Laguardia ni implica recibir grandes cantidades de dinero, pero sí acceder a deducciones fiscales que pueden reducir significativamente el IRPF

Guía con todo sobre la declaración de la renta 2026: novedades, plazos, deducciones y pasos a seguir

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En los últimos años, la lucha contra la despoblación se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de muchas comunidades autónomas en España. Algunos municipios pequeños, han sufrido una pérdida progresiva de habitantes y buscan fórmulas para atraer nuevos vecinos para reavivar su tejido económico. En este sentido, el teletrabajo ha abierto una oportunidad inédita: vivir en entornos rurales sin renunciar a un empleo en la ciudad.

Para impulsar este cambio, administraciones como Castilla y León han desarrollado un sistema de incentivos que pasa, sobre todo, por la fiscalidad. Más allá de ayudas directas, el verdadero atractivo está en las deducciones autonómicas en la declaración de la renta, diseñadas para aquellos que deciden trasladar su residencia a zonas en riesgo de despoblación. Un modelo que convierte la declaración de la renta en una herramienta fundamental para fijar población y favorecer un estilo de vida más sostenible.

La clave no está en el dinero directo

Cuando se habla de mudarse a municipios como Laguardia, es común pensar en una ayuda económica directa, como si existiera un pago inmediato por instalarse allí. Sin embargo, la realidad es diferente: el verdadero incentivo no llega en forma de ingreso, sino a través de la fiscalidad. En la mayoría de los casos, el beneficio se encuentra en las deducciones autonómicas en el IRPF, que permiten reducir el importe final a pagar en la declaración de la renta.

Este rasgo es clave para entender cómo funcionan este tipo de incentivos. No se trata de un dinero que se recibe de una sola vez, sino un ahorro fiscal que se aplica año a año mientras se mantengan las condiciones exigidas, como residir de manera efectiva en el municipio.

En el caso de localidades como Laguardia, el interés no está tanto en una ayuda puntual, sino en la posibilidad de pagar menos impuestos a medio y largo plazo, sobre todo para perfiles cómo jóvenes, familias o teletrabajadores que quieren establecerse fuera de las grandes ciudades.

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El modelo de incentivos fiscales contra la despoblación en Castilla y León

Castilla y León se ha convertido en una de las comunidades autónomas más activas en el diseño de incentivos fiscales para poner freno a la despoblación. Con un territorio muy amplio, envejecido y con numerosos municipios en riesgo de perder habitantes, la estrategia ha pasado por utilizar una herramienta fundamental: la fiscalidad. En lugar de apostar solamente por subvenciones directas, la comunidad ha desarrollado un sistema de deducciones autonómicas en el IRPF orientadas a atraer y fijar población en el medio rural.

Este modelo se articula en torno a varios ejes. Uno de los más relevantes es el acceso a la vivienda. La normativa contempla deducciones tanto por alquiler como por compra o rehabilitación de vivienda habitual en pueblos pequeños.

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En el caso del alquiler, los contribuyentes, sobre todo los jóvenes, pueden beneficiarse de deducciones que alcanzan porcentajes elevados del importe pagado, con límites que pueden situarse en torno a los 1.500 euros anuales. Para aquellos que optan por comprar o reformar una vivienda, las deducciones pueden aplicarse sobre una base de inversión significativa, lo que permite generar un ahorro fiscal acumulado a lo largo de varios años.

A estas ventajas se suman otros incentivos vinculados directamente al hecho de residir en zonas despobladas. Por ejemplo, existen deducciones por traslado de residencia habitual a municipios rurales, así como beneficios extra para familias, como deducciones por nacimiento o adopción de hijos, que aumentan cuando el contribuyente reside en ese tipo de localidades. El objetivo es claro, no se busca solo atraer nuevos vecinos, sino hacer más sencillo que se establezcan de forma estable y a largo plazo.

Un aspecto interesante de este modelo es que, aunque no se dirigen exclusivamente a teletrabajadores, encajan perfectamente con este perfil. La posibilidad de trabajar en remoto permite que profesionales que desarrollan su actividad para empresas urbanas puedan trasladar su residencia a entornos rurales sin perder ingresos, y a la vez, beneficiándose de una menor presión fiscal y de un coste de vida más bajo. En este sentido, la fiscalidad actúa como un incentivo indirecto pero muy efectivo para redistribuir población.

Sin embargo, estas deducciones no se aplican de forma automática ni universal. Su acceso está condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos, como fijar la residencia habitual de manera efectiva en el municipio, mantenerla durante un periodo mínimo de tiempo y, en ciertos casos, no superar determinados niveles de renta. Además, el beneficio fiscal depende de la situación personal de cada contribuyente: cuanto mayor sea la cuota a pagar, mayor será el impacto de la deducción.

¿Cuánto se puede ahorrar realmente?

Una de las preguntas más habituales cuando se piensa en mudarse a municipios como Laguardia es cuánto dinero se puede llegar a ahorrar realmente. No existe una cifra única ni tampoco garantizada, ya que el beneficio fiscal depende de múltiples factores: el nivel de ingresos del contribuyente, su edad, si opta por alquilar o comprar vivienda, su situación familiar e incluso el tiempo que mantenga la residencia en el municipio.

Dicho esto, es posible hacer una estimación realista. En el caso del alquiler, las deducciones autonómicas pueden alcanzar hasta 1.500 euros anuales, sobre todo en perfiles jóvenes o en municipios considerados prioritarios dentro de las políticas contra la despoblación. Si esta deducción se mantiene durante varios años, el ahorro acumulado empieza ya a ser significativo: en un periodo de cinco años, podría suponer unos 7.500 euros menos en impuestos.

Si se escoge comprar o rehabilitar una vivienda, el impacto puede ser aún mayor a medio plazo. Las deducciones aplicadas sobre la inversión permiten generar un ahorro fiscal que, sumado ejercicio tras ejercicio, puede alcanzar varios miles de euros adicionales. A esto se pueden añadir otras deducciones complementarias, como las vinculadas al traslado de residencia o la situación familiar, que suelen situarse entre los 300 y los 1.000 euros anuales.

Una persona o familia que combine varias de estas deducciones podría llegar a ahorrar entre 1.500 y 3.000 euros al año en su declaración de la renta. Si esta situación se mantiene durante varios ejercicios, el ahorro total puede superar fácilmente los 10.000 euros a medio plazo. Eso sí, es importante entender que no se trata de un pago directo, sino de una reducción progresiva del impuesto a pagar.