El Gobierno condiciona cualquier valoración definitiva sobre la aplicación de la medida que plantea Bruselas en España a que el documento sea presentado formalmente el próximo miércoles.

Los expertos valoran la apuesta de la UE por el teletrabajo: "Fomenta la productividad"

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Bruselas ha puesto un nuevo debate encima de la mesa ante el impacto energético de la guerra de Irán: implantar la posible obligatoriedad de un día de teletrabajo y abaratar el trasporte público. El Gobierno no ha tardado en dar una respuesta al respecto. Y sí, tanto Cuerpo como Díaz, tan opuestos en otras ocasiones han dejado claro que el Gobierno ya tiene medidas implantadas respecto al teletrabajo. Y no parece que estén muy de acuerdo en imposiciones en una materia en la que el Gobierno ya legisló con motivo del covid.

Lo que parece claro es que el Ejecutivo no ven buenos ojos ninguna obligación al respecto en este tema. El gran problema es que la apuesta del teletrabajo obligatorio, aunque sea un día, no es factible en todas las profesiones.

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El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado que algunas de las medidas de ahorro energético sugeridas por la Comisión Europea para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán "ya están disponibles" en España, como es el caso del teletrabajo de forma voluntaria para funcionarios. Así lo ha trasladado el vicepresidente primero en declaraciones a los medios de comunicación este jueves en Estados Unidos, donde participa en las Asambleas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

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Es cierto. Los empleados de la Administración General del Estado (AGE) podrán teletrabajar tres días en semana, de acuerdo con la regla general acordada por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública con los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y CIG. El teletrabajo están recogidos también en muchos convenios, pero lo que Bruselas contempla es un día de teletrabajo obligatorio para todos.

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No lo es menos que el teletrabajo de los funciarios está supeditado a que se garantice la prestación de servicios públicos y contará con identificación de objetivos, plan de seguimiento y evaluación del cumplimiento. Los solicitantes deberán encontrarse en servicio activo y la autorización requerirá informe previo del superior jerárquico. Quienes teletrabajen tendrán derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el teletrabajo.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que la recomendación de Europa respecto al teletrabajo "sobre todo se la hace a Estados miembros que no cuentan con ninguna norma que regule esta materia", un ámbito en el que España "afortunadamente ha hecho los deberes".

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La Comisión Europea ultima un plan de acción energética que presentará la próxima semana a los países miembros, del que algunos medios de comunicación han adelantado que incluiría la propuesta de un día de teletrabajo semanal obligatorio.

La vicepresidenta ha dicho en Onda Cero que ella "no es partidaria de obligar", porque la base del teletrabajo tiene que ser la voluntariedad tanto de la persona trabajadora como de la empresa y ha recordado que España ya reguló tras la pandemia el trabajo a distancia con acuerdo de patronal y sindicatos.

Díaz ha insistido en que España está "a la vanguardia" en materia de teletrabajo y que "ya hace muchos años se aprobó la primera norma reguladora del trabajo a distancia, fruto del diálogo social y con acuerdo tripartito". "En nuestro país esta norma ya está a disposición de las empresas y, por supuesto, no solamente en crisis. Lo que hace Europa es una recomendación, pero sobre todo se la hace a Estados miembros que no cuentan con ninguna norma que regule esta materia", ha añadido la vicepresidenta.

Díaz ha incidido en que el trabajo a distancia es una forma de organización empresarial que requiere de los mismos derechos y obligaciones que el trabajo presencial, al tiempo que ha subrayado que no se trata de una medida de conciliación.

El Gobierno pide hablar de realidad y "no de borradores"

La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha pedido este jueves "total prudencia y cautela" ante el borrador de la Comisión Europea que plantea establecer un día de teletrabajo obligatorio a la semana como medida de ahorro ante la crisis energética provocada por el conflicto en Oriente Medio. En una entrevista en 3Cat, Saiz ha subrayado que España "está mejor preparada que otros" y llega a este escenario "con los deberes hechos en materia energética".

En este sentido, ha destacado que la influencia del gas en la factura eléctrica se ha reducido a la mitad desde 2021, pasando de un 52 % a un "entorno del 26 %" en la actualidad. La ministra ha condicionado cualquier valoración definitiva sobre la aplicación de la medida que plantea Bruselas en España a que el documento sea presentado formalmente el próximo miércoles. "Estamos hablando de un borrador que se conocerá la semana que viene; cuando la Comisión lo plantee, se escuchará", ha señalado.

Preguntada por la incertidumbre de los trabajadores sobre la posible obligatoriedad de quedarse en casa para ahorrar energía, Saiz ha insistido en que, por el momento, solo se trata de una propuesta en fase de estudio. "Frente a los borradores, yo hablo de realidades", ha sentenciado la ministra, que ha recordado que el Gobierno monitoriza la situación "día a día" para paliar los efectos de la subida del petróleo y la inflación en la cesta de la compra.

Al respecto ha incidido en que el trabajo a distancia es una forma de organización empresarial que requiere de los mismos derechos y obligaciones que el trabajo presencial, al tiempo que ha subrayado que no se trata de una medida de conciliación.

El debate del teletrabajo también ha llegado a los tribunales. El Tribunal Supremo ha avalado que una empresa permita teletrabajar en un domicilio distinto al habitual en verano y Navidad sólo al personal fuera de convenio, ya que los suscritos a este no contemplaban esa posibilidad.