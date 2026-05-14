'El Mundo' informa que uno de los empresarios de Montessori Village utilizó presuntos testaferros e intermediarios para sus negocios educativos

El cierre de Montessori Village de Alcalá de Henares desata las alarmas sobre la viabilidad de otros centros en Madrid

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Escándalo en el mundo de la educación y en el de los negocios tras conocerse la nueva polémica generada en torno a Diego J. Guerrero Cruces, empresario de 58 años vinculado a Seed Education, Montessori Village y posteriormente a la marca Uniq. Según ha publicado en exclusiva el periódico 'El Mundo', este empresario habría utilizado presuntamente "una red de testaferros, intermediarios y personas de confianza para desarrollar sus negocios educativos e intentar eludir responsabilidades derivadas de posibles impagos y conflictos societarios".

Como recoge la investigación publicada en exclusiva por 'El Mundo', el empresario estaría involucrado en un presunto fraude que ha provocado el cierre de al menos ocho colegios privados que siguen el sistema Montessori u otros métodos. "En los últimos 20 años, ha tejido un entramado empresarial que presuntamente ha provocado pérdidas económicas a decenas de familias e inversores y dejado atrapados en la insolvencia a inversores, maestros y proveedores", según la investigación realizada por el medio de comunicación anteriormente citado.

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Concursos de acreedores y reclamaciones judiciales

La noticia se ha piublicado tras conocerse la reciente clausura del colegio Montessori Village en Alcalá de Henares. El cierre de este centro educativo madrileño encendía las alarmas sobre la estabilidad financiera de varios centros educativos en la Comunidad de Madrid.

Este caso vuelve a poner el foco sobre la situación financiera de varios centros educativos vinculados a las marcas Montessori Village, Seed Education y Scientia, que en los últimos años han acumulado quiebras, concursos de acreedores y reclamaciones judiciales en distintas comunidades autónomas.

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Montessori Village, que ofrecía un modelo educativo bilingüe basado en la metodología Montessori para niños de 0 a 12 años, había estado operando con normalidad hasta diciembre. Sin embargo, problemas económicos y denuncias por impagos llevaron a su gestión, Alcalá de Henares Education Group SL, a presentar un concurso voluntario de acreedores el pasado octubre. A lo largo de los últimos años, varios colegios asociados con estas marcas han cerrado sus puertas.

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Otros centros que han quebrado

Fuentes del sector educativo ya avanzaban que otros centros relacionados con el mismo entramado empresarial, Sapienza (Tres Cantos), Montessori Tres Cantos, Montessori Village Colmenar Viejo, Pangea Madrid (Colmenarejo) y Pangea Coruña, atraviesan actualmente dificultades económicas y que podrían verse afectados en las próximas semanas.

Entre los colegios que han quebrado se encuentran Scientia San Sebastián en Getafe y varios otros repartidos por el País Vasco y Cataluña.

El modelo a la hora de trabajar, según los afectados

La situación ha llevado a muchos afectados a cuestionar la transparencia y ética detrás del funcionamiento de estos grupos educativos. El modelo a la hora de trabajar es el siguiente, según denuncian trabajadores y afectados:

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Los responsables adquieren colegios con problemas financieros o proyectos educativos en crecimiento.

o proyectos educativos en crecimiento. Captan inversión privada y presentan planes de expansión ligados a metodologías innovadoras como Montessori.

y presentan planes de expansión ligados a metodologías innovadoras como Montessori. Durante una primera etapa, los centros operan con aparente normalidad, pero poco después comienzan los retrasos en nóminas, impagos a proveedores y deudas con la Seguridad Social.

Finalmente, las sociedades gestoras acaban entrando en concurso de acreedores y los centros terminan cerrando sus puertas.

El temor ahora se centra en si otros colegios vinculados a los grupos Seed Education y Scientia podrían seguir el mismo camino en los próximos meses.

¿Qué es el método Montessori?

El método Montessori es un modelo educativo centrado en el niño, desarrollado por la médica italiana Maria Montessori a principios del siglo XX, y que se lleva a cabo en diferentes colegios y escuelas infantiles de toda España.

Esta técnica educativa defendida por muchos profesionales fomenta la independencia, libertad con límites y el respeto por el desarrollo natural del niño. En definitiva, los maestros fomentan el aprendizaje autónomo del menor a través de técnicas y un ambiente preparado con materiales y entornos cualificados.