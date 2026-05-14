Desde Meteored informan que el ambiente será mucho más fresco de lo habitual en gran parte del país

Semana con temperaturas todavía muy frías acompañada de lluvias generalizadas y tormentas en casi toda la península

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A pesar de que el calendario marque casi mediados de mayo, el tiempo todavía no se ajusta a lo que acostumbran estas fechas. En este mes de primavera, cada vez más cercano al verano, la anomalía térmica de frío y lluvia todavía afecta al territorio nacional, que mañana, viernes 15 de mayo, despertará con la llegada de aire frío que hará bajar de nuevo las temperaturas.

Durante las jornadas de hoy y mañana, desde Meteored informan que el ambiente será mucho más fresco de lo habitual para las fechas en gran parte del país, con anomalías térmicas negativas que rondarán de manera generalizada los 4 - 8ºC y lluvias generalizadas en la zona norte de la Península.

Descenso de las temperaturas

Será este viernes 15 de mayo cuando esa irrupción de aire frío la España peninsular y Baleares, con anomalías de temperatura negativas que, según informa Meteored, podrían alcanzar los 15 ºC en puntos del interior de la mitad norte peninsular, especialmente en las comarcas que lindan con el sector oriental del Sistema Ibérico.

Este descenso se haría sentir en el resto del país a medida que vaya avanzando la jornada, exceptuando zonas del extremo sureste donde los vientos terrales llegarán recalentados.

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El desplome térmico se notará principalmente en ciudades como Soria, cuya máxima prevista rondará los 10º y en zonas de los Pirineos, donde se prevé la caída de nieve. En lugares del norte como el País Vasco, las temperaturas también se verán muy afectadas, bajando en gran medida a lo largo de la mañana.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informan de la presencia de precipitaciones persistentes en el extremo norte peninsular y nieve por encima de los 1200 metros. En Baleares, este y centro peninsular se esperan precipitaciones ocasionales. En zonas del sur como Málaga, las temperaturas serán muy distintas, pudiendo llegar a alcanzar los 30º con cielos despejados.

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Tiempo para sábado y domingo

Durante el fin de semana, Aemet informa de que las temperaturas vividas hasta el viernes se quedarán atrás, dando lugar a una subida de las mismas durante los dos días.

El sábado predominará el sol y unas temperaturas más cálidas, con menores precipitaciones y mayor estabilidad.

El domingo será distinto, con presencia de chubascos en el norte y este del continente y temperaturas más propias de finales de marzo.

En cuanto a la semana del 18 al 24, se prevé que sea cálida y sin precipitaciones significativas, con un clima más veraniego a partir de mediados de semana.