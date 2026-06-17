Hasta 400 euros de ayuda directa en la Comunidad Valenciana: requisitos y plazos

Uno de sus elementos más llamativos es precisamente lo que no exige: no hay umbral de ingresos

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El Ayuntamiento de Valencia puso en marcha en 2025 una ayuda directa de 300 euros por cada hijo nacido, adoptado o acogido en la ciudad. Un pago único, sin condiciones de renta, destinado a cubrir parte de los gastos del primer momento. El programa funcionó tan bien que no solo se ha renovado para 2026 sino que ha aumentado su cuantía. Entender cómo funcionó la edición de 300 euros, y cómo acceder a la de 400 que está abierta ahora mismo, es importante.

La ayuda de 300 euros: qué fue y quién pudo pedirla

La convocatoria de 2025 quedó aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 5 de diciembre de 2024. El trámite permitía solicitar una única ayuda económica de 300 euros por cada persona menor nacida o adoptada en el municipio de València durante el año 2025. La finalidad de esta ayuda era apoyar a las familias ante los gastos derivados del nacimiento o adopción y facilitar la conciliación familiar. El Ayuntamiento de Valencia destinó 1,5 millones de euros en este programa de ayudas para el fomento de la natalidad y la conciliación familiar.

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Los requisitos eran tres: al menos uno de los progenitores, adoptantes, tutores o acogedores debía estar empadronado en Valencia con una antigüedad mínima de cuatro años en el momento del nacimiento o inicio de la convivencia; el menor también debía empadronarse en la ciudad; y el nacimiento, adopción o acogimiento tenía que haberse producido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

La solicitud debía presentarse en los dos meses siguientes al nacimiento. No podían acceder a la ayuda las personas progenitoras privadas total o parcialmente de la custodia o de la patria potestad de sus hijos, o cuya tutela haya sido asumida por una institución pública. El plazo de solicitud fue del 1 de enero de 2025 al 2 de marzo de 2026. Esta edición ya está cerrada.

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La edición de 2026 con 400 euros y plazo hasta marzo de 2027

La buena noticia es que el programa no solo continúa sino que ha mejorado. Esta ayuda económica se ha ampliado también para las personas nacidas o adoptadas en la ciudad durante el año 2026 y se ha incrementado. Este trámite permite solicitar una única ayuda económica de 400 euros por cada persona menor nacida o adoptada en el municipio de València durante el año 2026. El plazo de solicitud es del 1 de enero de 2026 hasta el 1 de marzo de 2027, ambos incluidos.

El sistema de presentación es el mismo: dentro de los dos meses siguientes al nacimiento, adopción o acogimiento, de forma presencial en la Casa Consistorial (Calle Periodista Azzati, 2) o en Tabacalera (Calle Amadeu de Savoia, 11), o bien de forma electrónica a través de la sede electrónica del Ayuntamiento. Para la vía electrónica se necesita certificado digital o sistema Cl@ve. Para cualquier consulta, el Ayuntamiento habilita los teléfonos 963.539.935 / 963.525.478 (Ext. 5935) y el correo ayudasnatalidad@valencia.es.

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Una ayuda sin trampas

Uno de los elementos más llamativos de este programa es precisamente lo que no exige: no hay umbral de ingresos. Cualquier familia empadronada en Valencia capital durante los últimos cuatro años que tenga un hijo en 2026 puede pedirla, independientemente de su situación económica. Es una medida de natalidad, no de lucha contra la pobreza, lo que la hace más amplia que la mayoría de las prestaciones de este tipo.

La documentación necesaria es mínima: libro de familia o certificado de nacimiento expedido por el Registro Civil, los Anexos 1 y 2 de declaraciones responsables y autorizaciones (disponibles en el apartado Impresos de la sede electrónica), y en caso de violencia de género, la documentación acreditativa correspondiente. Si se autoriza la consulta directa de datos a la administración, no es necesario aportar certificados adicionales.

Esta iniciativa no surge en el vacío. La natalidad es un factor que preocupa a muchos países de Europa, incluida España, donde la tasa de nacimientos ha mostrado signos de desaceleración en las últimas décadas. Para hacer frente a este desafío, muchas comunidades autónomas y municipios han implementado programas y ayudas para fomentar el crecimiento demográfico y mejorar la calidad de vida de las familias. Valencia capital se suma a ese movimiento con una fórmula de pago directo y sin burocracia excesiva que, en su primera edición, movilizó 1,5 millones de euros para unos 5.000 beneficiarios potenciales.

Vale la pena subrayar que este es un programa municipal del Ayuntamiento de Valencia ciudad, no de la Generalitat Valenciana. Esto significa que solo es aplicable a quienes residan y estén empadronados en el municipio de Valencia, no en otros municipios de la Comunitat como Alicante, Castellón, Gandía o Torrent. Otras ciudades de la Comunitat Valenciana cuentan con sus propios programas de natalidad, algunos similares y otros con cuantías distintas.