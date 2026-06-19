La ayuda al alquiler que muchos inquilinos en Valencia están dejando escapar

Puede llegar a cubrir desde el 40% hasta el 75% de la renta mensual

Hasta 400 euros de ayuda directa en la Comunidad Valenciana: requisitos y plazos

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El Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana tienen activas en 2026 líneas de subvención al alquiler que pueden cubrir desde el 40% hasta el 75% de la renta mensual. Son ayudas que existen, están dotadas presupuestariamente y llevan años renovándose. El problema no es su disponibilidad, sino que buena parte de los inquilinos que cumplirían los requisitos no llegan a solicitarlas, bien por desconocimiento, bien porque los plazos son cortos y la documentación no está lista a tiempo.

La ayuda municipal de Valencia

La más amplia en cobertura temporal es la que gestiona directamente el Ayuntamiento de Valencia. Esta ayuda está destinada a personas que viven de alquiler en el municipio de Valencia y necesitan apoyo económico para pagar la renta mensual de su vivienda o habitación. La ayuda cubre un porcentaje del alquiler desde diciembre de 2024 hasta noviembre de 2026. Se trata de una subvención municipal que se concede en función de los ingresos y circunstancias personales o familiares. El importe de la ayuda asciende a hasta el 40% del alquiler mensual, con un máximo anual de 4.320 euros para vivienda y 2.160 euros para habitación, durante hasta 24 meses divididos en 2025 y 2026.

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La convocatoria fue aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 20 de junio de 2025 y publicada en el BOP el 2 de julio. El plazo de solicitud fue del 3 de julio al 4 de agosto de 2025. Los listados definitivos de beneficiarios para 2025-2026 se publicaron el 15 de enero de 2026 en el Tablón de Edictos. La convocatoria está, por tanto, cerrada para nuevas incorporaciones en su edición actual. Lo relevante es que quienes ya la reciben están percibiendo el descuento mensualmente en 2026, y la próxima edición, para rentas de 2026 y 2027, seguirá el mismo patrón con apertura previsiblemente en verano.

Los requisitos clave para esa próxima convocatoria son los que se exigieron en la última: empadronamiento en el municipio de Valencia con al menos seis meses de antelación al cierre del plazo, ser titular de un contrato de arrendamiento de vivienda o habitación con una duración mínima de un año, y que la mensualidad del alquiler no supere 900 euros en el caso de vivienda o 450 euros en el caso de habitación. No puede tenerse otra vivienda en propiedad ni parentesco con el arrendador.

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La ayuda de la Generalitat

En paralelo, la Generalitat Valenciana gestiona anualmente su propio programa de ayudas al alquiler, financiado con fondos del Plan Estatal de Vivienda. La cuantía de la ayuda puede alcanzar desde el 40% hasta el 75% durante 12 meses. Solo en casos de especial vulnerabilidad, puede subir hasta el 75%. El alquiler mensual debe ser igual o inferior a 770 euros, con excepciones según zona y tipo de vivienda.

La convocatoria de 2025 ya cerró su plazo de solicitud el 11 de agosto de 2025 y su resolución de concesión fue publicada el 18 de diciembre de 2025. Estas ayudas forman parte del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 y están cofinanciadas entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y la Generalitat Valenciana. La convocatoria de 2025 contó con un presupuesto inicial de más de 16,5 millones de euros, de los que 11,2 millones procedían del Ministerio y 5,3 los aportó la propia Generalitat.

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La nueva convocatoria de 2026, enmarcada ya en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, se espera en el segundo semestre de 2026 tras la aprobación del nuevo plan en Consejo de Ministros el 21 de abril de 2026.

Entre los colectivos con acceso preferente y porcentajes más altos de cobertura están las personas afectadas por desahucios o ejecuciones hipotecarias en los últimos cinco años, familias monoparentales, titulares de familia numerosa, víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo, unidades de convivencia con algún miembro con diversidad funcional igual o superior al 33%, y personas afectadas por catástrofes declaradas en la Comunitat Valenciana en los últimos cinco años.

La vía específica DANA

Hay una tercera línea activa en este momento que muchos desconocen. El Consell ha aprobado nuevas ayudas urgentes de alquiler para 2026 destinadas a personas cuya vivienda habitual esté en alguno de los municipios afectados por la DANA y que hayan sufrido daños que impidan el acceso o uso seguro de la misma. Las ayudas pueden ascender hasta los 800 euros mensuales. El plazo de presentación de solicitudes permanece abierto hasta el 30 de septiembre de 2026. El importe global de estas ayudas asciende a siete millones de euros.

Las solicitudes pueden presentarse telemáticamente a través de la sede electrónica de la Generalitat o presencialmente en el registro del Servicio Territorial de Vivienda de Valencia. Esta línea está dirigida también a familias que no solicitaron la ayuda en la primera fase y que todavía pueden acceder a ella.