Galicia activa nuevas ayudas para familias: de las cuantías a los requisitos para solicitarlas

El eje central es la Tarxeta Benvida, pero hay programas adicionales que la amplían

El trámite que se debe realizar ya para no perder las ayudas sociales en Cataluña

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La Xunta de Galicia tiene activas en 2026 varias líneas de apoyo económico directo a las familias que, en conjunto, representan una de las apuestas más estructuradas de las comunidades autónomas en políticas de natalidad y conciliación. El eje central es la Tarxeta Benvida, pero hay programas adicionales que la amplían y que muchas familias gallegas no están aprovechando por desconocimiento o por perderse los plazos. Aquí está el mapa verificado.

La Tarxeta Benvida: 1.200 euros por hijo

La convocatoria de 2026 fue aprobada mediante Orden de 21 de enero de 2026 y publicada en el DOG número 24 del 5 de febrero. La cuantía total de la ayuda que reciben las familias a través de esta tarjeta monedero es de 1.200 euros durante el primer año de vida de un hijo. Esta cantidad se duplica el primer año para el tercer hijo o hija y sucesivos, y se incrementa un 25% para las familias que viven en municipios de menos de 5.000 habitantes. El presupuesto asignado para esta convocatoria es de 31,9 millones de euros.

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Una novedad que ha cambiado la forma de pedir la ayuda

La posibilidad de solicitar la Tarxeta Benvida antes de que nazca el bebé se introdujo en 2024 y en 2026 se consolida como la modalidad mayoritaria. En la convocatoria del ejercicio pasado, las solicitudes por esta modalidad superaron el 65% del total, lo que demuestra la buena acogida de esta medida.

La lógica de la ayuda anticipada es permitir que la familia prepare la llegada del bebé con el saldo ya disponible. La Tarjeta puede solicitarse desde el embarazo, una vez que se supera la semana 21 de gestación. También se puede solicitar tras el nacimiento, dentro de un plazo de 2 meses contados desde el día siguiente al nacimiento. En caso de adopción o acogida, el plazo es de 2 meses desde el día siguiente al que se constituya la adopción, o de la resolución de la acogida con carácter permanente o con fines adoptivos.

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Quién puede pedirla y cuánto dinero hay en juego

Los requisitos de renta son amplios para el primer año. Para tener derecho a la ayuda es necesario que la renta de la unidad familiar no supere los 45.000 euros. De ser superior, la renta per cápita no deberá superar los 13.500 euros.

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La ayuda no termina en el primer año. Las familias con una renta igual o inferior a 22.000 euros tienen derecho a la extensión de la Tarxeta Benvida durante el segundo y tercer año, aunque con cantidades diferentes: 600 euros anuales cuando se trata del primer hijo, con un 25% adicional si la familia reside en un municipio de menos de 5.000 habitantes. Además, la tarjeta podrá tener una vigencia de hasta 4 años para las familias en situación de especial vulnerabilidad.

En 2026 se ha simplificado también la burocracia de la renovación: se eliminó el anexo de solicitud de extensión de la tarjeta y la revisión se realiza totalmente de oficio por la Xunta, sin necesidad de que la familia inicie ningún trámite adicional para el segundo y tercer año.

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La tarjeta monedero, que es física, y llega por correo postal al domicilio, puede utilizarse en farmacias, parafarmacias, ópticas, supermercados, tiendas de alimentación, librerías y establecimientos de puericultura de Galicia, incluyendo grandes superficies como El Corte Inglés, Mercadona, Gadis, Eroski, Lidl, Carrefour o IKEA para determinados productos. No puede utilizarse para compras por internet.

La tramitación se realiza preferentemente por vía electrónica a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia en sede.xunta.gal y el procedimiento BS403B, utilizando certificado digital o el sistema Chave365. También es posible la presentación presencial en cualquiera de los registros administrativos habilitados.

Familias gallegas en el exterior y familias de acogida

La convocatoria incluye además a dos colectivos que a menudo quedan fuera del radar. El primero: gallegos o descendientes de gallegos que regresen a Galicia desde un país fuera de España en 2026 y cumplan el resto de condiciones, con un plazo de tres meses contados desde el día siguiente a la fecha acreditada de retorno.

El segundo: se mantiene en esta nueva orden la opción de otorgar la tarjeta a las familias que acojan de forma permanente a uno o más menores de hasta tres años de edad. El objetivo de esta medida es fomentar el acogimiento familiar.

Más allá de la Tarxeta

La Tarxeta Benvida es el instrumento más visible, pero la Xunta la enmarca en un conjunto más amplio. Esta ayuda forma parte de las iniciativas que tiene en marcha el Gobierno gallego para apoyar a las familias, tales como la gratuidad de las escuelas infantiles, las casas niño o el Bono Concilia Familia.

El Plan Galicia Emprega, por su parte, incorpora líneas específicas para madres y padres que reducen su jornada por cuidado de hijos menores de tres años —o de doce en caso de discapacidad reconocida—, con ayudas de entre 1.700 y 3.700 euros según el porcentaje de reducción y el número de hijos, con importes incrementados para familias monomarentales o monoparentales. El presupuesto de esta línea en 2026 es de 773.393 euros, el mayor de los últimos años, con un incremento del 34,4% respecto a 2021.