Sergio Delgado 25 JUL 2026 - 07:30h.

El IMV es una de las principales ayudas destinadas a proteger a los hogares con menos recursos. Explicamos qué familias pueden solicitar la cuantía máxima

Cómo solicitar el Ingreso Mínimo Vital: la guía práctica en el videopodcast ‘Informarte es protegerte’

Compartir







El Ingreso Mínimo Vital es una de las principales ayudas destinadas a proteger a los hogares con menos recursos. Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en abril llegó a 2.583.014 beneficiarios distribuidos en 846.454 prestaciones, con un importe bruto superior a 497 millones de euros.

Sin embargo, la cuantía media percibida por cada hogar fue de 540,62 euros, muy por debajo del máximo previsto para 2026, que alcanza los 1.613,92 euros mensuales. Y es que esta cantidad máxima sólo está reservada para determinadas unidades de convivencia que cumplen una serie de requisitos tanto familiares como económicos.

PUEDE INTERESARTE Ingreso Mínimo Vital: cómo pedir la ayuda si tienes menos de 23 años y requisitos importantes que hay que conocer

Qué familias pueden recibir la cuantía máxima

La Seguridad Social explica que el Ingreso Mínimo Vital es una prestación no contributiva, por lo que no exige haber cotizado previamente.

Su finalidad es garantizar unos ingresos mínimos a personas y familias que atraviesan una situación de vulnerabilidad económica.

La ayuda no tiene una cantidad fija para todos. El importe se calcula teniendo en cuenta los ingresos obtenidos por la unidad de convivencia durante el año anterior y la renta garantizada que corresponde según el número de miembros del hogar.

PUEDE INTERESARTE Ingreso Mínimo Vital: requisitos para que los mayores de 30 años lo soliciten aunque vivan con sus padres

En 2026, la renta garantizada parte de 733,60 euros mensuales para un beneficiario individual y aumenta un 30% por cada integrante adicional desde el segundo, hasta alcanzar un incremento máximo del 220%.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La cuantía máxima de 1.613,92 euros corresponde a las unidades de convivencia de mayor tamaño, es decir, aquellas formadas por cinco o más miembros con al menos un menor a cargo.

Las cuantías cambian según el número de personas

La escala fijada para este año establece diferentes importes en función de la composición familiar:

Beneficiario individual: 733,60 euros.

Un adulto y un menor, o dos adultos: 953,68 euros.

Un adulto y dos menores, dos adultos y un menor o tres adultos: 1.173,76 euros.

Un adulto y tres menores, dos adultos y dos menores, tres adultos y un menor o cuatro adultos: 1.393,84 euros.

Un adulto y cuatro o más menores, dos adultos y tres o más menores, tres adultos y dos o más menores o cuatro adultos y un menor: 1.613,92 euros.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Se puede cobrar más con determinados complementos

Además de la renta garantizada, existen complementos que pueden incrementar la cantidad mensual.

La normativa contempla un aumento del 22% cuando la unidad familiar es monoparental. Ese mismo porcentaje también se aplica cuando alguno de los miembros tiene reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

A ello puede añadirse el complemento de ayuda para la infancia, que incluso puede percibirse sin ser beneficiario del Ingreso Mínimo Vital.

Las cuantías son de 115 euros para menores de tres años, 80,50 euros para quienes tienen entre tres y seis años y 57,50 euros para los mayores de seis y menores de 18 años.

Los requisitos para acceder a la prestación

La Seguridad Social exige cumplir varias condiciones para reconocer el derecho a esta ayuda.

Residir legalmente en España de forma continuada durante el último año, salvo las excepciones previstas por la normativa.

Acreditar una situación de vulnerabilidad económica, teniendo en cuenta los ingresos y el patrimonio del hogar. En el caso de un beneficiario individual, el patrimonio no puede alcanzar los 26.409,60 euros, sin contar la vivienda habitual.

La unidad de convivencia debe estar constituida desde hace al menos seis meses.

El Ingreso Mínimo Vital puede mantenerse de forma indefinida mientras persista la situación de vulnerabilidad.

No obstante, la Seguridad Social revisa cada año las circunstancias económicas y familiares de los beneficiarios, por lo que la cuantía puede aumentar, reducirse o modificarse en función de los ingresos y de la composición del hogar.