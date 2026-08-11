Desde su puesta en marcha hace más de seis años, el IMV ha protegido a casi 1,3 millones de hogares y ha beneficiado a más de 3,8 millones de personas

Las familias que pueden cobrar la cuantía máxima del Ingreso Mínimo Vital de la Seguridad Social: más de 1.600 euros al mes

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El Ingreso Mínimo Vital (IMV) continúa consolidándose como una de las principales herramientas de protección social en España. Según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), correspondiente al mes de julio, esta prestación llegó a 879.225 hogares, lo que supone 126.756 más que un año antes. El incremento, cifrado en un 16,9 %, refleja la ampliación del alcance del IMV y su papel creciente en la cobertura de situaciones de vulnerabilidad económica.

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El 68 % de los titulares del IMV son mujeres

En estos hogares residían 2.682.646 personas, 383.646 más que en julio del año anterior, lo que representa un aumento del 16,7 %. La cuantía media abonada por hogar se situó en 504,5 euros mensuales, elevando la nómina total del mes a 473,3 millones de euros. Estos datos muestran la magnitud del esfuerzo presupuestario destinado a garantizar un nivel mínimo de ingresos para quienes se encuentran en situación de necesidad.

El perfil de los perceptores mantiene una marcada dimensión femenina: el 68 % de los titulares del IMV son mujeres, así como el 53,4 % de los beneficiarios. Además, la prestación está fuertemente vinculada a la protección de la infancia. Casi el 70 % de los hogares perceptores (602.620) conviven con menores a cargo, y 147.491 de ellos son monoparentales. En total, casi el 41 % de los beneficiarios (1.089.965 personas) son menores de edad. La edad media de los beneficiarios se sitúa en 28,6 años, que baja a 20,2 años si se excluye a los titulares.

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El complemento de ayuda para la infancia (CAPI), diseñado para reforzar la cobertura del IMV mediante un apoyo adicional por cada hijo a cargo, benefició en julio a 613.088 hogares. La ayuda media fue de 67,3 euros por menor y de 122,8 euros por hogar con menores, lo que evidencia su papel como refuerzo económico para familias con cargas familiares.

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Desde su puesta en marcha hace más de seis años, el IMV ha protegido a casi 1,3 millones de hogares y ha beneficiado a más de 3,8 millones de personas, consolidándose como una política pública de amplio alcance.

Andalucía por beneficiarios, Ceuta y Melilla, por porcentaje

En cuanto a la distribución territorial, los datos muestran diferencias significativas entre comunidades autónomas en el periodo que va de 2020 a 2026. Así, Andalucía es la comunidad con mayor número absoluto de beneficiarios, con 1.188.201 personas que reciben el IMV. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 432.668 beneficiarios, y Cataluña, con 399.943. Madrid registra 333.356 perceptores, Galicia 159.526 y Canarias 147.936. Estas cifras reflejan la concentración de población y también la incidencia de situaciones de vulnerabilidad en cada territorio.

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Si se analiza la proporción de beneficiarios por cada 1.000 habitantes y en este mismo sexenio, Ceuta y Melilla destacan claramente. Ceuta registra aproximadamente 259 perceptores por cada 1.000 habitantes (21.775 beneficiarios sobre una población de 84.000 personas), mientras que Melilla alcanza los 271 por cada 1.000 habitantes (23.356 beneficiarios sobre 86.000 habitantes). Andalucía presenta alrededor de 140 perceptores por cada 1.000 habitantes, seguida por Extremadura, con unos 130 por cada 1.000 habitantes (138.154 beneficiarios sobre 1.060.000 habitantes). Canarias también muestra una proporción elevada, acorde con sus 147.936 beneficiarios sobre una población aproximada de 2,2 millones.

Marroquíes y rumanos

Aunque el INSS no da datos desagregados de nacionalidades, 'The Objective' ha obtenido esta información a través de una pregunta al ministerio de Seguridad Social. Según estos datos, 139.446 titulares extranjeros reciben la prestación. De ellos, casi la mitad —69.517 personas— tienen nacionalidad marroquí, lo que representa el 49,85 % de los perceptores extranjeros y aproximadamente uno de cada cuatro titulares del IMV en conjunto. En segundo lugar se sitúan los titulares de nacionalidad rumana, con 15.262 personas (cerca del 11 %), seguidos por los ucranianos, con 4.612 (3 %). También figuran colombianos (3.549), argelinos (3.362), italianos (3.043) y búlgaros (2.826), todos ellos con porcentajes inferiores al 3 % del total de extranjeros perceptores.

La estadística incluye además a portugueses, paquistaníes, venezolanos, brasileños y nigerianos, junto a personas de más de un centenar de nacionalidades. Se contabilizan también 215 titulares bajo la categoría de otras nacionalidades y 175 apátridas. Los grupos con menos de diez personas no se detallan por secreto estadístico.