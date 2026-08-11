La actriz anunció a mediados del pasado mes de junio que espera su tercer hijo junto a su marido, Adam Shulman

Anne Hathaway anuncia que está embarazada de su tercer hijo a los 43 años

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Anne Hathaway ha respondido a los continuos rumores que han circulado en redes sociales sobre su embarazo. La actriz de 43 años, que espera su tercer hijo junto a su marido, Adam Shulman, ha querido zanjar los comentarios de quienes aseguraban que la barriga que lució hace escasos días podía ser una prótesis.

La respuesta llegó este pasado lunes, 10 de agosto, después de que varias imágenes de Hathaway durante el estreno de 'The End of Oak Street', celebrado el domingo, 9 de agosto, en Los Ángeles, se hicieran virales. La actriz apareció en la alfombra roja con un conjunto de Prabal Gurung formado por un top halter y unos vaqueros de talle muy bajo que dejaban completamente visible su barriga de embarazada.

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Algunas personas comenzaron entonces a cuestionar en redes el aspecto de su abdomen y llegaron a afirmar que parecía una barriga falsa. Los comentarios señalaban la forma de la barriga y el aspecto del ombligo. Aunque se trataba solo de especulaciones de usuarios en plataformas como X e Instagram, los comentarios no tardaron en viralizarse.

Por ello, la actriz ha decidido contestar directamente. A través de su perfil de Instagram, la intérprete de 'Princesa por sorpresa' ha compartido imágenes relacionadas con la noche del estreno y ha acompañado la publicación con la siguiente frase: "Fake hair, real bump", es decir, "Pelo falso, barriga real".

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Con estas palabras, la actriz ha dejado claro que la barriga que mostró durante el evento es real y que lo único falso de su apariencia podía ser el pelo.

El nuevo embarazo de Anne Hathaway

Hathaway anunció públicamente su embarazo el pasado 19 de junio. La actriz lo confirmó con un vídeo en el que aparecía vestida de blanco y mostraba por primera vez su barriga de embarazada. Junto a las imágenes escribió: "x Baby, I'm yours x", una referencia a la canción 'Baby I'm Yours', de Barbara Lewis.

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Este es el tercer hijo de Anne y Adam Shulman, que están casados desde 2012. La pareja ya tiene dos hijos, Jonathan, de 10 años, y Jack, de seis. La actriz había mantenido el embarazo en privado durante parte de la promoción de 'El Diablo Viste de Prada 2'.

Poco después, Hathaway explicó que el embarazo había sido buscado. Durante una entrevista con Seth Meyers, la actriz contó que ella y Shulman habían intentado tener este tercer hijo y que se sorprendieron cuando finalmente lo consiguieron.