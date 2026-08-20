El 25% de los españoles deja siempre propina y un 60% ve inapropiado que el restaurante sugiera la cantidad

Respecto al futuro de las propinas en España en la industria de la restauración, el 77 apuesta por eliminarlas y un 22 % las mantendría como están en la actualidad

Cuánto hay que dejar de propina en un bar según una experta en protocolo

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Uno de cada cuatro comensales (25 %) asegura que deja propina siempre que sale a comer o cenar en un restaurante, mientras que , según los datos de la última encuesta de 'TheFork Lab' sobre los hábitos del comensal español.

Bares y cafeterías es en donde menos propina dejamos

En concreto, la propina en España sigue siendo un gesto personal y voluntario, que va muy ligado a la experiencia vivida en el restaurante y a la percepción del servicio recibido. El informe revela que la opción más habitual es hacerlo de forma ocasional, ya que un 58 % de los españoles reconoce que decide en cada ocasión, principalmente en función de la experiencia que ha vivido en el restaurante.

Entre los motivos para no dejar propina, el 6 1% considera que el precio de la cuenta ya incluye el servicio, mientras que un 20% asegura que pagar con tarjeta les dificulta el gesto. Por su parte, un 19% entiende que el personal de sala ya recibe un salario por su trabajo y, por tanto, no considera necesario añadir una cantidad extra a la cuenta.

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Mientras que entre los que optan por dejarla, el importe suele ser moderado y varía. Así, el 63% de los clientes deja menos del 5% del total de la cuenta, mientras que un 35 % se sitúa entre el 5 % y el 10%. Solo un 2% supera este último porcentaje.

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En lo que a las razones se refiere para aportar un dinero extra a la cuenta final, la experiencia en su conjunto es el principal factor a la hora de tomar esta decisión, ya que un 57 % de los encuestados dice que disfrutar de una buena comida acompañada de un buen servicio es el principal motivo para hacerlo, mientras que un 36% destaca especialmente la atención recibida por parte del personal de sala. Solamente un 5% reconoce que es una costumbre y una práctica que siempre lleva a cabo.

Por tipo de locales, los restaurantes tradicionales son los que concentran este gesto con mayor frecuencia. Un 58 % de los españoles reconoce dejar propina principalmente en este tipo de locales, por encima de los establecimientos de alta gastronomía (17 %), de los de carácter más informal (16 %), así como de bares y cafeterías (9 %).

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Rechazo a la sugerencia de propina

El informe revela que una práctica cada vez más extendida en la restauración en España, el incluir una sugerencia de importe en la cuenta por parte del restaurante, genera gran rechazo por parte del comensal.

El 60 % de los encuestados considera esta sugerencia como inapropiada, mientras que un 23 % la acepta siempre que se mantenga como una opción voluntaria y un 17 % reconoce sentirse incómodo cuando experimenta esta situación, aunque asegura que lo comprende.

Respecto al futuro de las propinas en España en la industria de la restauración, el 77 apuesta por eliminarlas y un 22 % las mantendría como están en la actualidad, pero solo un 1% las aumentaría.

Por otro lado y sobre cómo debería repartirse la propina, el 61% apuesta por un reparto equitativo entre todo el equipo de sala y cocina, frente a un 33% que considera que debería destinarse íntegramente a la persona que les atendió y un 7%, solo al personal de sala.