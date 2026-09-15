Carlos Plá Valencia, 15 SEP 2026 - 11:39h.

El comerciante tras detectar el robo en las cámaras de seguridad de su establecimiento se lanzó a la búsqueda de la silla por una de las playas de Benidorm

La lista de famosos alertados por su amistad con el empresario traidor que está siendo investigado por robos en casas

Compartir







Xu, propietario de un bazar de Benidorm (Alicante), después de comprobar en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad como una mujer se llevaba una silla valorada en 45 euros de su establecimiento sin pagarla, se lanzó a la playa para tratar de recuperarla.

El comerciante, tras un breve paseo por uno de los concurridos arenales de Benidorm identificó la silla, que todavía conservaba la etiqueta con el precio que él mismo había puesto, mientras la presunta ladrona se refrescaba en el mar.

PUEDE INTERESARTE Detenido un ladrón en Ibiza que se lanzó al mar desde un acantilado para tratar de huir

La mujer al percatarse de la presencia del tendero junto a sus pertenencias salió del agua y al sospechar lo que pasaba, trata de justificar lo sucedido asegurando que la silla "me la cogió mi marido". Una excusa, que el comerciante no acepta, y le anuncia que había llamado a la policía.

Minutos después, en el vídeo que Xu ha subido a su cuenta de TikTok, llegan dos agentes de la Policía Local que le recriminan la sustracción de la silla. La mujer vuelve a insistir en que fue su marido el que la había cogido, pero el agente le replica que había visto el vídeo en el que se aprecia como la turista se la lleva de la tienda. Una revelación que deja a la mujer sin palabras al comprender que había sido pillada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sin salida posible, los policías solicitan a la mujer su documentación y tras asegurar que no la llevaba con ella, le requieren que acuda a su hotel para entregarla.

En el vídeo no se aprecia el desenlace de la historia, pero el comerciante, además de recuperar su silla, logra su objetivo de exponer públicamente a la presunta ladrona.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Las redes sociales para frenar los robos

Esta no es la primera vez que el comerciante utiliza esta estrategia para recuperar los objetos sustraídos de su tienda y desenmascarar estos pequeños delitos que en la temporada de verano suponen un importante perjuicio para las cuentas de su negocio.

En otros vídeos subidos a su cuenta de TikTok se aprecia a varios clientes sustrayendo objetos del bazar y cómo Xu sale en su búsqueda reclamándoles el pago de los objetos hurtados.

Las escenas cuentan con miles de visualizaciones en redes sociales y el comerciante amenaza con seguir con esta estrategia para frenar los robos en su bazar.