Claudia Tacoronte Aguilera, una joven española de 21 años y estudiante de Educación Infantil en la Universidad de Granada, ha sido asesinada en México

El emotivo homenaje de los estudiantes de la Universidad de Morelos a Claudia, la joven española asesinada en México: "Un vacío imposible de llenar"

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MorelosClaudia Tacoronte Aguilera, española de 21 años y estudiante de Educación Infantil en la Universidad de Granada, fue asesinada en el estado mexicano de Morelos (centro) donde realizaba un intercambio académico.

El crimen se investiga inicialmente como feminicidio, aunque corresponde a las autoridades determinar si existieron razones de género y si el caso mantiene esa clasificación.

Estas son las claves para entender cómo investigan el caso las autoridades mexicanas

Todas las muertes violentas de mujeres deben indagarse como feminicidio

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció en 2015 que todas las muertes violentas de mujeres en México deben investigarse con perspectiva de género para determinar si se trató de un feminicidio.

El criterio surgió del caso de Mariana Lima Buendía, mexicana de 29 años asesinada por su esposo en 2010, crimen que inicialmente fue procesado como suicidio, hasta que su madre, Irinea Buendía, llevó el caso hasta el máximo tribunal.

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La jurisprudencia obliga a las autoridades a determinar si existen razones de género detrás de la muerte.

No todo asesinato es jurídicamente un feminicidio

En Morelos, el Código Penal estatal considera que existen razones de género cuando se acreditan circunstancias como violencia sexual, lesiones degradantes o mutilaciones, antecedentes de violencia, amenazas o acoso, una relación con el agresor, incomunicación, exposición del cuerpo en un lugar público o explotación de la víctima.

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"En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio", establece el artículo 213 Quintus del Código Penal.

Lo que se sabe -y no- del caso hasta ahora

La Fiscalía de Morelos indicó que Tacoronte fue asesinada con un arma blanca el sábado durante un evento en la Casa de Cultura de Cuautla, donde buscó refugio tras el ataque. El fiscal Fernando Blúmenkron informó que analizan testimonios y cámaras y mantienen abiertas todas las líneas de investigación, como las hipótesis de un posible robo o la participación de una pareja de la víctima.

Tras reunirse con el cónsul español, Marcos Rodríguez Cantero, la gobernadora Margarita González Saravia aseguró que hay "avances significativos", sin dar detalles.

Aún se desconoce quién atacó a Tacoronte, cuál fue el móvil y si existieron razones de género.

Contexto de violencia feminicida en Morelos

Cuautla, de 150.000 habitantes, es uno de los ocho municipios de Morelos con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, un mecanismo establecido en 2015 ante los altos niveles de violencia feminicida.

En Morelos, 69 mujeres fueron asesinadas entre enero y julio de 2026 (21 feminicidios y 48 homicidios dolosos), de un total de 1.250 muertes violentas de mujeres en México (380 feminicidios y 870 homicidios dolosos), según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Este estado registra además la segunda tasa más alta del país en ambos delitos. En feminicidio 1,97 víctimas por cada 100.000 mujeres, por encima de la media nacional (0,55), y en homicidio doloso 4,49, frente a una media nacional de 1,27.

Cuatro estudiantes de la misma universidad asesinadas en 2026

Tacoronte llevaba cerca de un mes en México como parte de un intercambio entre la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, después de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, casos que ya habían provocado protestas y paros estudiantiles para exigir mayor seguridad.

La universidad urgió a las autoridades a investigar el crimen de la estudiante española con perspectiva de género, mientras compañeros y docentes le rindieron homenaje con flores, velas y mensajes de demanda de justicia.