Estas ayudas tienen un espectro amplio y cubren buena parte de la actividad económica compatible con el mundo rural

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El pasado 25 de agosto, el Consejo de Ministros autorizó una nueva convocatoria estatal de ayudas contra la despoblación por valor de 80 millones de euros, el doble que la convocatoria del ejercicio anterior. La convocatoria, gestionada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se desplegará entre 2026 y 2029 y va dirigida a proyectos innovadores para la transformación territorial promovidos por ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro, pequeñas y medianas empresas, personas en situación de autoempleo y entidades de la economía social.

Los proyectos deben desarrollarse, con carácter general, en municipios o núcleos poblacionales con menos de 5.000 habitantes. El programa, activo desde 2022, ha financiado hasta la fecha más de 700 iniciativas por importe agregado de 69,8 millones de euros. Con la nueva dotación de 80 millones, el Gobierno consolida la que es probablemente la principal línea de apoyo estatal al emprendimiento rural en la España despoblada.

Las tres modalidades del programa

Las bases reguladoras de la convocatoria estructuran las ayudas en tres modalidades diferenciadas según el perfil del solicitante.

Modalidad A , destinada a entidades públicas locales, permite concurrir a ayuntamientos, cabildos, consejos insulares, diputaciones provinciales, entidades de ámbito superior o inferior al municipio, consorcios, agrupaciones sin personalidad jurídica y comunidades autónomas uniprovinciales. La ayuda por proyecto oscila entre 25.000 y 300.000 euros y cubre hasta el 90% del gasto subvencionable.

, destinada a entidades públicas locales, permite concurrir a ayuntamientos, cabildos, consejos insulares, diputaciones provinciales, entidades de ámbito superior o inferior al municipio, consorcios, agrupaciones sin personalidad jurídica y comunidades autónomas uniprovinciales. La ayuda por proyecto oscila entre 25.000 y 300.000 euros y cubre hasta el 90% del gasto subvencionable. Modalidad B , dirigida a entidades sin ánimo de lucro con ámbito de actuación supraprovincial, admite federaciones y confederaciones, incluidas las de entidades locales y las cámaras de comercio. Los importes y porcentajes de cobertura son similares a los de la modalidad A.

, dirigida a entidades sin ánimo de lucro con ámbito de actuación supraprovincial, admite federaciones y confederaciones, incluidas las de entidades locales y las cámaras de comercio. Los importes y porcentajes de cobertura son similares a los de la modalidad A. Modalidad C es la que directamente interesa al emprendedor rural: financia proyectos promovidos por pymes, autónomos y entidades de la economía social. Los importes por proyecto en esta modalidad se sitúan entre 25.000 y 200.000 euros, con cobertura de hasta el 70% del coste total. La convocatoria del ejercicio 2025, abierta entre el 5 de diciembre de 2025 y el 20 de enero de 2026 con presupuesto de 52 millones de euros, ha servido de precedente operativo directo para la nueva edición de 80 millones cuya publicación en el BOE se espera a lo largo del otoño.

Qué proyectos pueden financiarse

Las iniciativas que las bases del MITECO identifican como financiables tienen un espectro amplio y cubren buena parte de la actividad económica compatible con el mundo rural. Entre las más habituales figuran la creación de espacios para emprendedores (coworkings, viveros de empresas, centros de innovación territorial), la formación, el asesoramiento a nuevos negocios, la digitalización de establecimientos existentes y la mejora del comercio de proximidad.

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También pueden impulsarse proyectos relacionados con el sector primario, el turismo rural, la restauración, los cuidados, el transporte, la vivienda y la rehabilitación del patrimonio rural.

Los criterios de selección incluyen la calidad y el carácter innovador de la propuesta, el impacto real del proyecto sobre la despoblación, la repercusión social y medioambiental, y la contribución a la igualdad de género. Se valora la capacidad del proyecto para generar empresas, empleo estable y nuevos servicios en zonas con problemas demográficos similares. Los gastos son financiables desde la publicación de la resolución de concesión hasta finales de 2028, con lo que los promotores disponen de un horizonte temporal razonable para el despliegue de la iniciativa.

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Ayudas autonómicas complementarias

Junto a la convocatoria estatal, existen comunidades autónomas con sus propios programas para completar el mapa. La Comunidad de Madrid gestiona el programa "Pueblos con Vida" con más de 155 millones de euros hasta 2026, que incluye descuentos de hasta 1.000 euros en el IRPF para menores de 35 años residentes en municipios de menos de 2.500 habitantes y una reducción del 10% en el IRPF para quienes compren o restauren viviendas en estas localidades. Castilla y León mantiene subvenciones específicas para autónomos que se establezcan en municipios pequeños, con importes que pueden alcanzar los 10.000 euros. Asturias concede ayudas por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en zonas con riesgo de despoblación, aplicable prioritariamente a menores de 35 años, familias numerosas o monoparentales. La Comunidad Valenciana, La Rioja y Galicia mantienen igualmente convocatorias autonómicas propias con sistemas de puntuación específicos.

Cómo solicitar las ayudas

La tramitación de la convocatoria estatal se realiza exclusivamente por vía telemática a través de la sede electrónica del MITECO . La solicitud debe incluir una memoria del proyecto que justifique el enfoque territorial y demográfico, la descripción detallada de las actuaciones previstas, el calendario de ejecución, los recursos que se destinarán y el impacto esperado. La definición estratégica del proyecto, la coherencia territorial y la preparación cuidadosa de la documentación son factores determinantes para acceder a estas ayudas.

Los ayuntamientos de los municipios afectados son habitualmente el primer punto de consulta útil para el emprendedor interesado, porque en muchos casos gestionan directamente el asesoramiento sobre la convocatoria concreta y facilitan la conexión con centros de innovación territorial locales que apoyan la elaboración de la memoria técnica exigida.