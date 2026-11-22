Lewis Pugh es la primera persona en realizar una travesía a nado de larga distancia en esa zona desde el inicio de la guerra

Irán afirma que Estados Unidos ha aceptado algunas de las condiciones iraníes para la reapertura del estrecho de Ormuz, pero en una respuesta "inadecuada"

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El nadador británico de resistencia, Lewis Pugh, ha cruzado el estrecho de Ormuz mientras continúan los ataques de los petroleros en la zona. Pugh, quien es Embajador de los Océanos de las Naciones Unidas, ha pasado tres días nadando en tramos de este peligroso canal para destacar cómo la guerra con Irán amenaza el hábitat y la fauna de la zona.

Con tan sólo un bañador, gafas de natación y una gorra con el logo de la ONU, el atleta partió de la península de Musandam, en el extremo sur del Estrecho, y finalizó su travesía rodeando el cabo de Ormuz, completando así unos 15 kilómetros en total.

"La explosión fue ensordecedora", dijo Pugh

Lewis Pugh es la primera persona en realizar una travesía a nado de larga distancia en esa zona desde el inicio de la guerra. El nadador declaró que, minutos después de entrar al agua el lunes, escuchó dos fuertes explosiones que sacudieron el mar.

"Levanté la vista y vi que un petrolero a unos cuatro kilómetros de distancia había sido alcanzado", declaró a la 'Associated Press' tras su regreso a Londres. "La explosión fue ensordecedora: dos estruendos, y luego vimos aviones de combate acercándose. En ese momento comprendí que teníamos que salir de allí inmediatamente", añadió.

Pugh, de 56 años, logró completar su hazaña tras varias paradas y arranques, incluyendo el adelantamiento a otra embarcación que fue atacada. "Cuando la mayoría de la gente piensa en el Estrecho de Ormuz, piensa en una ruta marítima. Pero también es uno de los lugares más hermosos que he visitado es un verdadero tesoro natural", aseguró.

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"Con todos estos barcos hundidos, esta zona se encuentra bajo una grave amenaza. La recuperación de esta zona llevará años, décadas", recalcó.

El nadador advierte de los problemas ambientales del petróleo

En las últimas semanas, Irán ha intensificado sus ataques contra embarcaciones que, según afirma, navegaban por rutas no autorizadas en el Estrecho, en un intento por imponer su control sobre esta vía marítima crucial.

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Pugh descubrió haber visto una gran cantidad de delfines siguiendo su barco mientras navegaba, así como tortugas y águilas pescadoras. Pero advirtió que el petróleo que cae de las decenas de buques cisterna dañados desde febrero podría crear problemas duraderos en los animales.