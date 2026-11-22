Agencia EFE 22 NOV 2026 - 16:42h.

"Esta semana es la más importante, cada voto cuenta para ganar una mayoría social progresista", ha asegurado Ada Colau

La exalcaldesa de Barcelona pide que cada persona convenza a tres más para sumar apoyos y multiplicar diputados de Frente Amplio

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CanariasLa candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha pedido este domingo 22 de noviembre la "máxima movilización" estos días previos a las elecciones generales del 29N para arrebatar escaños a Vox.

Lo ha dicho en un acto en Las Palmas de Gran Canaria, donde recordamos que el horario de cierre de colegios electorales es diferente. Su formación política ha prometido incluir dentista, salud visual y auditiva en la sanidad pública.

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Pero para poder hacer realidad sus propuestas, primero deben revalidar un gobierno de coalición con el PSOE tras los comicios. Ada Colau desea que su candidatura pueda quitarle escaños a Vox en muchas circunscripciones, como en Canarias.

"Ganar una mayoría social progresista que haga avanzar"

"Esta última semana es la más importante. Cada voto cuenta", ha recordado durante un mitin celebrado junto a candidatos de la coalición Unidad del Pueblo Canario, integrada por Nueva Canarias, Podemos y Frente Amplio.

A continuación, Colau ha animado a que cada persona convenza a tres más entre sus amigos, vecinos, compañeros de trabajo o gente de la calle porque de esa manera, ha añadido, Frente Amplio puede superar el 10 % de apoyos y multiplicar diputados.

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"No solo entramos con más fuerza en el Congreso de los Diputados, sino que le quitamos escaños a Vox. De eso se trata y de ganar una mayoría social progresista que haga avanzar este país en lugar de retroceder".

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"Eso se juega aquí, se juega en Canarias. El voto decisivo está en Canarias", ha asegurado la excalcaldesa de Barcelona y líder de la nueva formación política creada para estas elecciones.