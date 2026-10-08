La Moraleja, en Madrid repite como el barrio de mayor renta de España y Torreblanca, en Sevilla como el de menor

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La Moraleja (Alcobendas, Madrid) se mantuvo en 2024 como el barrio de mayor renta de España, con una media por declarante en el IRPF de 235.556 euros brutos, mientras que en el otro extremo vuelve a repetir Torreblanca (Sevilla), con una media de 11.560 euros.

Así se desprende de la estadística de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y los mayores municipios por código postal referida al año 2024, elaborada y publicada este jueves por la Agencia Tributaria.

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En concreto, La Moraleja, distrito del municipio madrileño de Alcobendas, ha vuelto a repetir un año más como el barrio con mayor renta bruta de toda España, con una media de 235.556 euros, un 20% más respecto al año anterior (2023).

Torreblanca, el de menor renta bruta media

Le sigue Ciudalcampo (San Sebastián de los Reyes, Madrid), con una renta bruta media de 145.046 euros, y Fuente del Fresno (también en San Sebastián de los Reyes, Madrid), con 139.369 euros.

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Con rentas brutas medias por encima de los 100.000 euros también se encuentran Muntaner (Barcelona), con 127.182 euros; Pedralbes-Sarriá (Barcelona), con 123.886 euros; Vallvidrera-Tibidabo i Les Planes (Barcelona), con 121.490 euros; Ciudad Vieja-Centro (A Coruña), con 117.970 euros; Aravaca (Madrid), con 117.360 euros; Salamanca-Goya (Madrid), con 116.978 euros; Somosaguas-Humera (Pozuelo de Alarcón, Madrid), con 108.978 euros; y Castellana (Madrid), con 108.575 euros; Nueva España (Madrid), con 106.094 euros y Pla de Remei (Valencia), con 105.805 euros.

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En el extremo contrario, los distritos con menos renta bruta media de España en 2024 son Torreblanca (Sevilla), con 11.560 euros, algo superior a los 11.354 euros registrados en 2023.

Otros barrios con rentas brutas inferiores a 20.000 euros

Con rentas brutas medidas inferiores a los 20.000 euros le siguen Nou Alacant (Alicante), con 17.506 euros; Cortijos de Marín (Roquetas de Mar, Almería) 17.632 euros y Carrús-Plaza Barcelona (Elche), con 18.207 euros; Sector Sur-Polígono Del Guadalquivir (Córdoba), con 19.711 euros; Ciudad Jardín (Alicante), con 19.813 euros

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La selección de los municipios por parte de la Agencia Tributaria para esta estadística se ha hecho según tres criterios de los que ha de cumplirse al menos uno de ellos: tamaño de la población (más de 200.000 habitantes según el censo de población), tamaño fiscal (más de 100.000 declaraciones de IRPF en el ejercicio fiscal) y renta bruta total (tener una renta bruta agregada superior a los 2.200 millones de euros). En la mayoría de los casos los tres criterios se cumplen simultáneamente, pero hay unos pocos casos en los que es válido solo alguno de ellos.