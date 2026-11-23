Claudia Barraso 23 NOV 2026 - 17:00h.

La empleada del bar asegura que la expareja y el padre del acusado mantenían una relación y le increpaban

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La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería ha recogido la fase testifical del caso de un hombre acusado a matar a su padre en julio de 2025. Durante esta sesión dos mujeres han contado que fueron testigo de cómo el acusado confesaba el crimen de manera espontánea en una cafetería.

Se trata de la camarera y una clienta de la cafetería ‘El Bombón’, situada en el barrio de El Zapillo, donde el acusado fue pasado las seis y media de la tarde del 23 de julio de 2025. La trabajadora ha confesado que conocía al acusado de ser un cliente habitual y dice que, en ese momento, le pidió una cerveza, pero lo que le resultó raro fue que le pidiese el tique de consumición, cosa que no había hecho en dos años, según confirma 'Diario de Almería'.

Además, la máquina registradora presentaba un desfase en la hora, algo que causó la molestia del hombre que añadió, “joder, por qué tiene desfase”. Al rato, una multitud de personas comenzó a rodear el establecimiento y corrió el rumor de que buscaban a un joven marroquí o a un menor fugado en las inmediaciones del edificio donde se hospedaba el acusado.

Confesó que había matado a su padre y que le buscaban

La camarera, que sabía que esa misma mañana el acusado había tenido un juicio por malos tratos, pensó que quizá los agentes le estaban buscando a él y le dijo que no fuese a su calle por la fuerte presencia policial, a lo que él le contestó: “No no, me están buscando a mí, que vengo de matar a mi madre”.

Entonces, junto a una clienta, comenzaron a preguntarle sobre la versión que estaba contando dice que encontró la puerta de la casa de su padre abierta y que le asestó una puñalada en el cuello y “cuatro o cinco más”, confesando que por eso le había pedido el tique a la camarera y que “no se lo iba a perdonar en su vida”.

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La clienta fue quien se dirigió hacia los agentes y les contó la versión del acusado. Las autoridades le detuvieron dentro del bar donde había contado los hechos. Clientes de otra cafetería situada cerca del lugar aseguraron que el hombre llegó al local sobre las 18:10, dejar la bici apoyada y entrar brevemente al local, mientras que otro afirma que se sentó nervioso en un banco cercano antes de dirigirse a la calle de su padre.

La expareja y la víctima mantenían una supuesta relación

Uno de los testigos asegura haber escuchado golpes procedentes del interior de la vivienda unos 20 minutos después. Al rato, dicen que el acusado apareció limpiando un cuchillo antes de guardarlo en una funda roja. Sobre el fallecido dicen que salió a la calle intentado levantar la mano para pedir ayuda, pero que se desplomó rápidamente desangrándose.

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El motivo del ataque podría haber sido que el padre y fallecido había declarado testigo en contra de su hijo en el juicio que había tenido por un quebrantamiento de orden de alejamiento contra su expareja, con la que mantuvo una relación de 14 años. Además, la empleada de la cafetería aseguró que le constaba que la expareja y el padre de él mantenían una relación y que ambos acudían a su cafetería a provocar e increpar al acusado.