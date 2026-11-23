Gonzalo Barquilla 23 NOV 2026 - 16:04h.

El hijo mayor de Carme, asesinada en Llívia, ha pasado a disposición judicial este lunes, confirman los Mossos de Lleida

Los Mossos detienen al hijo mayor de Carme, la mujer hallada muerta en Llívia con una herida en el cuello

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La localidad de Llívia, en Girona, permanece conmocionada tras la detención de Albert Viayna, el hombre al que los Mossos d'Esquadra señalan como presunto autor del asesinato de su madre, Carme Escribano, de 59 años, quien fue hallada muerta el pasado lunes en su domicilio de la avenida Catalunya.

Los Mossos d'Esquadra de Lleida, encargados del caso al haberse producido en la comarca de la Cerdanya, en la Regió Policial Alt Pirineu i Aran, han confirmado este lunes a la web de 'Informativos Telecinco' que Albert ha pasado a disposición judicial este mismo 23 de noviembre.

El acusado, de unos 35 años, trabajaba como carpintero en un negocio familiar y había reducido notablemente su actividad en redes sociales durante los últimos dos años, según ha podido comprobar este medio. Su relación con la víctima habría estado marcada por episodios de violencia desde hacía tiempo. Los agentes tardaron cuatro días en localizarlo y finalmente procedieron a su detención el pasado viernes.

Albert, carpintero en el negocio familiar y con episodios violentos anteriores

La información profesional de Albert disponible en internet lo identifica como carpintero autónomo en Fusteria Viayna, un negocio familiar especializado en la fabricación de escaleras de madera y regentado por la expareja de Carme. También sitúa su residencia en Puigcerdà y refleja una actividad pública muy escasa.

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En sus redes sociales personales, Albert mantenía una actividad centrada en compartir momentos de ocio y de su entorno. Sin embargo, sus publicaciones públicas dejaron de actualizarse progresivamente y la última visible data de enero de 2024. También había mostrado a lo largo de los años algunos cambios en su aspecto físico, con una evolución hacia una mayor corpulencia y musculatura.

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Las sospechas sobre él se incrementaron por sus problemas de adicciones y los episodios violentos que habría protagonizado anteriormente. Según las informaciones publicadas sobre el caso, durante el pasado verano habría intentado estrangular a Carme. Asimismo, también habría protagonizado algún incidente violento en las propias dependencias del juzgado de Puigcerdà.

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Carme Escribano, una mujer conocida en Llívia y activa en las redes sociales

Maria Carme Escribano Rota tenía 59 años, era originaria de Borredà, en Barcelona, y tenía dos hijos. Había estado casada con un conocido carpintero de la Cerdanya, responsable de la carpintería Viayna, aunque actualmente estaba separada y vivía sola en un ático del número 70 de la avenida Catalunya de Llívia, junto a la carretera N-154. Había trabajado cuidando a personas mayores en la residencia de Puigcerdà. Su muerte ha provocado una gran conmoción entre quienes la conocían.

Carme era una persona reservada, pero mantenia también cierta actividad en redes sociales, donde compartía imágenes de distintos momentos de su vida cotidiana. En sus últimas fotografías públicas aparecía sonriente. Su perfil reflejaba una faceta personal y familiar que ahora contrasta con los episodios de violencia que habría sufrido por parte de su hijo mayor. El Ayuntamiento de Llívia decretó tres días de luto oficial y colocó las banderas a media asta por su fallecimiento.

El asesinato de Carme también ha recordado otro crimen ocurrido en Llívia en 1991, a apenas 200 metros de su vivienda, según ha informado 'El Punt Avui'. Entonces fue asesinada Lidia Visa Viayna, de 64 años y emparentada con la familia. El autor, un joven gallego de 17 años que ayudaba a la mujer en las tareas domésticas, confesó semanas después y fue condenado a ingresar en régimen abierto en un centro de rehabilitación, en lugar de cumplir los ocho años de prisión que solicitaba la acusación.

El asesinato de Carme, el hallazgo de su hijo pequeño y la búsqueda del mayor

Los investigadores de los Mossos d'Esquadra sitúan el asesinato de Carme unas 24 horas antes de que su cuerpo fuera encontrado, posiblemente el domingo por la mañana, después del desayuno. Según fuentes locales, el sábado al mediodía la mujer había comido con unos amigos y se encontraba bien. La escena del crimen llevó a los investigadores a reconstruir sus últimas horas. Carme llevaba ropa de estar por casa y habría desayunado, encendido la televisión y fumado algún cigarrillo antes de ser atacada.

Fue su hijo menor, Ferrán, quien descubrió el cuerpo sin vida el lunes 16 de noviembre, alrededor de las 13:00 horas, cuando acudió al domicilio de su madre y la encontró muerta en el suelo. La mujer presentaba una herida muy profunda en el cuello, provocada presuntamente con un objeto cortante, y el cuerpo estaba junto a la puerta de entrada. Los investigadores creen que la agresión pudo producirse en ese mismo acceso al domicilio. Durante la inspección ocular, los agentes no encontraron el arma del crimen. El joven alertó inmediatamente a los servicios de emergencia y a los Mossos d'Esquadra.

La División de Investigación Criminal (DIC) de la región policial del Pirineo asumió las pesquisas y centró sus sospechas en Albert, el hijo mayor, cuyo paradero se desconocía desde antes de que se descubriera el cadáver. Los investigadores intentaron reconstruir sus últimos movimientos, localizar testigos que pudieran haberlo visto y revisar posibles grabaciones de cámaras de seguridad de los alrededores. Aunque inicialmente no descartaban otras hipótesis, como un posible robo violento, las sospechas sobre él fueron aumentando. Finalmente, fue detenido el viernes 20 de noviembre y este lunes 23 ha pasado a disposición judicial.