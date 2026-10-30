La empresa ha bloqueado unos 3.000 millones y ha suspendido temporalmente los depósitos y retiros mientras investiga las operaciones no autorizadas

Las primeras investigaciones apuntan a que los atacantes pudieron adentrarse en el ordenador portátil de un ingeniero de operaciones

Compartir







Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, ha informado este viernes de un incidente de seguridad, que ha tenido un impacto estimado en 6.300 millones de dólares. La empresa ha bloqueado unos 3.000 millones y ha suspendido temporalmente los depósitos y retiros mientras investiga las operaciones no autorizadas.

PUEDE INTERESARTE Así es el mayor búnker de criptomonedas de Europa: está en Madrid y guarda millones en criptoactivos

En un comunicado publicado en su página oficial, la compañía ha explicado que sus primeras investigaciones apuntan a que los atacantes pudieron adentrarse en el ordenador portátil de un ingeniero de operaciones y acceder desde él a uno de sus sistemas para ejecutar retiros de fondos sin autorización.

La empresa no ha encontrado pruebas de filtración

Binance ha precisado que, hasta el momento, no ha encontrado pruebas de una filtración de las claves privadas de sus monederos digitales y ha anunciado que publicará un informe técnico detallado cuando concluya la investigación.

La empresa también ha señalado que trabaja con socios del sector de las cadenas de bloques para congelar unos 3.000 millones de dólares en activos afectados, aunque todavía no ha determinado públicamente el importe definitivo de las pérdidas ni cuánto dinero podrá recuperar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Binance ha explicado que cubrirá todas ellas mediante su fondo de protección de usuarios (SAFU), y recursos propios, mientras ha comunicado que los fondos de sus clientes están seguros.

Binance continúa investigando los hechos

Como medidas inmediatas ante este incidente de seguridad, Binance ha suspendido temporalmente los depósitos y retiros, ha revocado la autorización de la dirección afectada y ha solicitado la colaboración de las fuerzas de seguridad y empresas especializadas en el rastreo de transacciones con criptomonedas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La plataforma también ha anunciado que actualizará su prueba de reservas una vez completadas las medidas correctivas, mientras continúa investigando la identidad de los responsables del ataque.