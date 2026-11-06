Bruselas considera que TikTok no ha evaluado adecuadamente las consecuencias de su algoritmo ni ha adoptado medidas eficaces

Brasil multa con 25,6 millones a TikTok por no proteger adecuadamente los datos de los menores

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La Comisión Europea (CE) ha detectado que TikTok incumple la Ley de Servicios Digitales (DSA) porque el algoritmo de recomendaciones de vídeos (feed 'Para ti') encierra a los usuarios en "madrigueras" (‘rabbit holes’) que generan un bucle adictivo con perjuicio para la salud mental de los menores. La autoridad de la UE exige a la plataforma china el rediseño de la herramienta, tras hacer pública las conclusiones preliminares de la investigación realizada.

Las conclusiones se suman a las ya adoptadas en el procedimiento formal abierto contra la red social en febrero de 2024 centrado en el acceso a datos para investigadores, el diseño adictivo y la protección de menores.

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El apartado 'Para ti' de TikTok ofrece recomendaciones personalizadas de vídeos infinitos, "incluso cuando este contenido está relacionado con problemas de salud mental e imagen corporal", según el informe de la Comisión Europea sobre el funcionamiento de la plataforma de vídeos, muy popular entre los más jóvenes.

Bruselas considera que TikTok no ha evaluado adecuadamente las consecuencias de su algoritmo ni ha adoptado medidas eficaces para impedir que las personas estén expuestas de forma continua a contenidos relacionados con la ansiedad, los trastornos alimentarios o la insatisfacción con la propia imagen por la interpretación que hace el algoritmo de las búsquedas de cada usuario.

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Si una persona visualiza o da 'me gusta' a vídeos con contenido sobre bajar de peso, cirugía estética, anorexia u otros, el sistema interpreta que esas interacciones son "signos positivos de interés" y comienza un bombardeo con vídeos similares. "La exposición repetida a este tipo de contenido puede tener efectos negativos serios sobre las personas, con un aumento de tristeza, ansiedad, pérdida de confianza o el empeoramiento de desórdenes alimenticios y de la salud mental", según las conclusiones del informe de Bruselas.

El expediente abierto por la Comisión Europea se encuentra todavía en una fase preliminar y el procedimiento tendrá que avanzar antes de determinar si TikTok ha vulnerado la legislación europea con la posterior multa millonaria de hasta el 6% de su volumen de negocios anual mundial.

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La empresa podrá valorar la documentación de la investigación y presentar las alegaciones que considere. Bruselas, además, recabará la opinión del Comité Europeo de Servicios Digitales antes de seguir adelante con el procedimiento. En caso de que estas conclusiones preliminares se confirmen, la Comisión podrá adoptar una decisión formal de incumplimiento y sancionar a la plataforma.