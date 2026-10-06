Hasta el 70% del coste para rehabilitar edificios protegidos: las ayudas que muchos propietarios desconocen

Los edificios protegidos pueden acceder a ayudas generales y a incentivos extra por su valor patrimonial

Subvenciones para recuperar viviendas en cascos históricos: las ayudas que financian gran parte de la rehabilitación

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Ser propietario de una vivienda situada en un edificio protegido no solo implica más limitaciones a la hora de hacer obras. También puede abrir la puerta a ayudas específicas que compensan el coste añadido de intervenir en inmuebles con valor histórico o arquitectónico. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 incorpora incentivos que pueden combinarse con las subvenciones generales para rehabilitación.

Una de las posibilidades más relevantes afecta a las actuaciones de accesibilidad. El nuevo plan estatal permite financiar hasta el 70% del coste de este tipo de obras, porcentaje que puede subir al 80% cuando en el edificio reside una persona mayor de 65 años o con una discapacidad reconocida de al menos el 33%.

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Hasta 30.000€ extra por vivienda protegida

Los edificios con protección patrimonial cuentan además con una ayuda adicional propia. Pueden beneficiarse las viviendas situadas en inmuebles protegidos por el planeamiento urbanístico, incluidos en un catálogo patrimonial o reconocidos por sus valores culturales. En este contexto, un edificio “catalogado” es aquel que figura en un registro o catálogo oficial por su interés histórico, arquitectónico o artístico y queda sujeto a determinadas normas de conservación.

También se contemplan edificios situados dentro del perímetro de conjuntos históricos declarados Bien de Interés Cultural. En todos estos casos, el nivel de protección puede variar, pero suele limitar determinadas obras para evitar que se alteren los elementos que dan valor al inmueble.

La cuantía adicional puede alcanzar los 30.000€ por vivienda y es compatible con las ayudas concedidas para rehabilitación integral del edificio o para actuaciones dentro de las propias viviendas. El objetivo es compensar unos trabajos que suelen ser más caros debido a las exigencias de conservación de fachadas, materiales, carpinterías u otros elementos originales.

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No significa que cualquier propietario de un inmueble antiguo vaya a recibir automáticamente esa cantidad. Primero debe cumplir los requisitos de alguna de las líneas de rehabilitación previstas y después acreditar que el edificio cuenta con el nivel de protección exigido. Además, la intervención debe ser compatible con los valores patrimoniales que justifican su protección.

El plan también introduce cierta flexibilidad para estos inmuebles. En las actuaciones de mejora energética, los edificios oficialmente protegidos pueden quedar exentos de determinadas exigencias sobre la envolvente cuando cumplirlas suponga alterar de manera inaceptable su carácter histórico o su aspecto arquitectónico.

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Qué obras pueden recibir subvención

Las ayudas estatales abarcan actuaciones muy distintas. Entre ellas se encuentran la instalación de ascensores, rampas y otros elementos de accesibilidad, además de mejoras en seguridad, aislamiento, fachadas, cubiertas y eficiencia energética. También pueden incluirse determinados gastos técnicos, como proyectos, informes, certificados, honorarios profesionales y costes administrativos relacionados con la intervención.

En materia de accesibilidad, además del porcentaje máximo del 70%, existen límites por vivienda. La ayuda puede alcanzar 13.000€ por vivienda y aumentar hasta 18.000€ si reside una persona mayor de 65 años o con discapacidad igual o superior al 33%. En determinadas actuaciones destinadas a lograr una accesibilidad universal, el máximo puede alcanzar 22.000€ por vivienda.

La rehabilitación integral cuenta con sus propios porcentajes y límites, que dependen del tipo de actuación y del ahorro energético conseguido. Cuando se combinan trabajos de seguridad, accesibilidad y sostenibilidad, la subvención puede llegar incluso al 80% del coste dentro de los máximos establecidos por vivienda y por edificio.

Existe además una protección especial para propietarios con pocos recursos. Cuando se acredita una situación de vulnerabilidad económica, las comunidades autónomas pueden conceder una ayuda complementaria que llegue hasta el 100% del coste de la actuación correspondiente a ese propietario, siempre dentro de las condiciones fijadas en cada convocatoria.

Ayudas de comunidades y ayuntamientos

El Plan Estatal de Vivienda establece el marco general, pero son las comunidades autónomas las que deben desarrollar buena parte de estas ayudas mediante sus propias convocatorias. Esto significa que los plazos, la documentación y algunos criterios pueden variar según el lugar en el que esté situado el inmueble.

A ello se suman programas municipales. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, mantiene abierto hasta el 30 de septiembre de 2026 su Plan Rehabilita, dirigido a edificios residenciales construidos antes de 1998. La convocatoria incluye excepciones específicas para inmuebles con algún nivel de protección cuando determinadas mejoras energéticas puedan afectar a sus características arquitectónicas.

Para solicitar este tipo de subvenciones suele ser necesario disponer de un Informe de Evaluación del Edificio, proyecto o memoria técnica y las autorizaciones administrativas correspondientes. En un edificio protegido pueden exigirse además permisos de patrimonio antes de modificar fachadas, cubiertas, ventanas u otros elementos protegidos.

Por eso resulta especialmente importante consultar las ayudas antes de comenzar las obras. En muchos programas, iniciar determinados trabajos o asumir gastos antes de la solicitud puede impedir que sean considerados subvencionables. Para los propietarios de un edificio protegido, revisar primero las convocatorias autonómicas y municipales puede suponer un ahorro de miles de euros en una rehabilitación que, por sus características, suele resultar más costosa que en un inmueble convencional.