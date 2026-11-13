Su única preocupación ahora es su esposa y no arrunar la vida de las numerosas mujeres con las que se le relaciona sentimentalmente.

Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, dimite tras el escándalo de su relación con una espía y con otra ejecutiva de su empresa

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Están siendo unas últimas horas muy complicadas para el sector tecnológico. A la caída de Microsoft, se suma la crisis en Nvidia tras la dimisión de su fundador y CEO, Jensen Huang, por sus relaciones extramatrimoniales. Dicen que el amigo y aliado de Trump está destrozado por lo ocurrido.

Tres amantes, una supuesta espía china y un matrimonio de cuarenta años en juego. Sí porque ya estamos en tres amantes. Después, una presunta aventura con una alta directiva de su compañía. Y ahora, tras su fulminante salida de Nvidia, ha aparecido una tercera supuesta amante, otra empleada de Nvidia.

Todo comenzó con Alice Huang, de 49 años, una empresaria vinculada al sector tecnológico que, según la prensa estadounidense, estaría bajo sospecha de los servicios de inteligencia de Estados Unidos por sus posibles vínculos con Pekín. En estos momentos se cree que se encuentran en China.

El torrente de noticias ha provocado la caída del cerebro de uno de los gigantes tecnológicos del mundo. Todo comenzó el pasado 8 de noviembre, cuando Huang terminó reconociendo que había sido infiel a su mujer, Lori, con quien lleva casado más de 40 años. En un mensaje dirigido a sus empleados, pidió disculpas por el daño causado a su familia. Nvidia, por su parte, abrió una investigación, aunque aseguró que no tenía motivos para creer que se hubieran revelado secretos de la compañía o información que afectara a la seguridad nacional.

El siguiente capítulo llegó el 11 de noviembre, cuando The New York Times publicó que Huang también habría mantenido una relación extramatrimonial con Kimberly Powell, de 48 años, vicepresidenta del área de salud de Nvidia. El jueves 12 de noviembre, Huang dimitió.

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De comportarse como una estrella de rock a sentirse una mierda

Hasta hace poco, Jensen Huang se comportaba como una estrella de rock que se atrevía a firmar autógrafos en el pecho de sus admiradoras. Hoy, según personas de su entorno citadas por Bloomberg. se ve a sí mismo -literalmente- como un "pedazo de mierda". Su única preocupación, añaden, es su esposa y no arruinar la vida de las numerosas mujeres con las que se le relaciona sentimentalmente.

Sobre una de ellas, la supuesta espía china Alice Huang, el mismo medio publica que adquirió chips de Nvidia de contrabando que acabaron instalados en un centro de datos de Shanghai.

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El Congreso estadounidense interrogará a Jensen Huang y al Secretario de Comercio, Howard Lutnick, ante las sospechas de que se ha permitido que Pekín se haga con tecnología sensible de Inteligencia artificial.

El escándalo salpica a la administración Trump, que busca pasar página repitiendo que el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, debería tomar las riendas de Nvidia.

A la vez, sigue defendiendo a Huang, que -según el Washington Post- habría donado 25 millones de dólares para el Salón de Baile de la Casa Blanca.

Un conflicto que va mucho más allá de líos amorosos

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, por su parte, ha rechazado la posibilidad de que el Departamento de Comercio pudiera haber obstaculizado investigaciones sobre una red de contrabando en la que estaría involucrada la supuesta espía china Alice Huang --a quien ha evitado referirse como espía--, con la que Jensen Huang, el ya ex consejero delegado del gigante tecnológico Nvidia, había mantenido una de las múltiples relaciones extramatrimoniales que han trascendido en los últimos días. El fiscal general ha señalado que Comercio está realizando una investigación y que "es habitual que remitan el asunto o soliciten asesoramiento al Departamento de Justicia".

De todos modos, ha evitado dar detalles de las pesquisas de su cartera, limitándose a indicar que "tiene un papel en la investigación de si hay chips que no deberían venderse, lo que podría constituir una infracción de nuestras leyes de exportación y podría ser objeto de sanciones civiles". "También podría ser un delito, dependiendo del caso", ha aseverado.

Asimismo, sobre las infidelidades de Jensen Huang que han trascendido en los últimos días, Blanche ha considerado que "obviamente sería sumamente inapropiado comentar sobre cualquier investigación que tengamos sobre cualquiera de esas conductas".

Trump lamento que Huang "pase por un infierno"

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado en una entrevista con el presentador y comentarista Stephen A. Smith que lo más importante de todo el caso es "si Alice Huang era una espía". En caso afirmativo, ha estimado, el ya ex consejero delegado de Nvidia "sí" que debería haber dimitido, pero "si la mujer no era una espía, quizá sería distinto".

En cuanto a la situación personal de Jesse Huang, Trump ha asegurado haber hablado con él y ha lamentado que "está pasando por un infierno". "Lo que más le duele es la situación de su esposa y su familia; eso es lo que realmente le preocupa", ha agregado.