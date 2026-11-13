Sergio Delgado 13 NOV 2026 - 05:00h.

El objetivo es evitar que determinadas circunstancias obliguen a interrumpir el funcionamiento de pequeños establecimientos y negocios

Madrid abre el plazo para solicitar el 'cheque bebé': cómo pedir la ayuda de hasta 1.000 euros por hijo

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Ponerse enfermo, tener un hijo o necesitar tiempo para cuidar de un familiar puede convertirse en un problema económico para miles de trabajadores por cuenta propia.

A diferencia de quienes trabajan por cuenta ajena, muchos autónomos dependen directamente de su presencia diaria para mantener abierto el negocio y conservar sus ingresos.

La Comunidad de Madrid ha anunciado nuevas ayudas de 1.250 euros mensuales destinadas a facilitar la contratación de una persona que sustituya temporalmente al titular de una actividad. El objetivo es evitar que determinadas circunstancias personales o familiares obliguen a interrumpir el funcionamiento de pequeños establecimientos y negocios.

Quiénes podrán beneficiarse de los 1.250 euros mensuales

La prestación anunciada estará dirigida a autónomos que necesiten contratar a un trabajador para mantener su actividad mientras atraviesan determinadas situaciones.

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El Ejecutivo madrileño ha identificado varios supuestos:

Maternidad y paternidad , cuando el nacimiento de un hijo exige ausentarse temporalmente del negocio.

, cuando el nacimiento de un hijo exige ausentarse temporalmente del negocio. Cuidado de hijos , para facilitar la conciliación familiar.

, para facilitar la conciliación familiar. Embarazo de riesgo , cuando las circunstancias médicas impiden continuar trabajando.

, cuando las circunstancias médicas impiden continuar trabajando. Incapacidad prolongada, en situaciones que dificulten desarrollar la actividad habitual.

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La ayuda pretende contribuir al coste salarial de la persona contratada para realizar las funciones del autónomo durante su ausencia.

Por ejemplo, un comerciante que deba interrumpir temporalmente su actividad por motivos de salud podría contratar a otra persona para atender el establecimiento y evitar su cierre.

No obstante, todavía deben concretarse los requisitos de acceso, la duración máxima de la subvención y las condiciones de contratación.

Madrid también plantea cubrir la cuota durante los primeros 60 días de enfermedad

Junto a esta prestación, el Gobierno regional anunció otra medida dirigida a reducir las cargas económicas durante las bajas médicas.

Se trata del abono del 100% de la cuota de autónomos durante los primeros 60 días de enfermedad. Esta iniciativa busca aliviar los gastos que continúan soportando los profesionales cuando no pueden trabajar.

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Conviene recordar que la normativa estatal ya contempla particularidades en el pago de cotizaciones durante determinadas situaciones de incapacidad temporal.

Un presupuesto de 37 millones para apoyar a los autónomos

La Comunidad de Madrid ha comunicado una dotación de 37 millones de euros en 2026 para sus distintas líneas de apoyo al trabajo autónomo.

Esta cantidad representa un incremento del 17,7% respecto al ejercicio anterior.

Entre las iniciativas existentes figura la Tarifa Cero, que permite recuperar determinadas cotizaciones abonadas a la Seguridad Social durante los primeros doce meses de actividad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

El Ejecutivo regional también ha destacado que el número de trabajadores autónomos aumentó un 11,3% desde agosto de 2019 hasta la fecha de referencia de su anuncio, frente al 6,4% registrado en el conjunto de España.

Más de 447.000 autónomos y nuevas ayudas previstas para 2027

El proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2027, aprobado por el Consejo de Gobierno, incorpora 38,6 millones de euros para autónomos y emprendedores, un 2,4% más que en 2026.

Según los datos autonómicos, Madrid contabilizaba en noviembre de 2026 más de 447.000 trabajadores por cuenta propia, casi 12.000 más que un año antes, con un crecimiento interanual del 2,7%.

El proyecto también contempla ampliar la Tarifa Cero a quienes, tras alcanzar la edad legal de jubilación, continúen trabajando y compatibilicen su actividad con una pensión. La cobertura prevista sería del 100% de las cotizaciones durante doce meses.

Cuándo podrán solicitarse las nuevas ayudas

Las subvenciones de 1.250 euros mensuales están previstas para 2027, pero todavía no pueden solicitarse. Su puesta en marcha depende de la tramitación presupuestaria y de las disposiciones que regulen la convocatoria.

De momento, los autónomos interesados tendrán que esperar a la publicación de las bases oficiales para conocer el procedimiento y comprobar si reúnen los requisitos.