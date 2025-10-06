Pelayo Ortiz 06 OCT 2025 - 22:02h.

Clientes como Noelia sufren al teléfono mañanas enteras sin conseguir cancelar una suscripción

Fin a las renovaciones automáticas de suscripciones: Netflix o Spotify tendrán que avisar 15 días antes

Suscribirse a una plataforma de vídeo o de música es apenas un clic. Pero ojo si decidimos darnos de baja porque ya no lo es tanto. Eso sin contar que, a menudo, la renovación es automática. Ahí, los trámites se complican todavía más. Cuando nos adentramos en el enrevesado mundo de las suscripciones, buscamos a la desesperada el botón de cancelar. Hoy, lo haremos con la ayuda de Selva Orejón, CEO de ‘Onbranding’.

“No es tan sencillo de encontrar. Clicas y está al final y no al principio. Cuando clicas te dicen ¿estás seguro? Y al quinto clic ya podríamos", explica la experta informática. Un laberinto que se aprovecha de la brecha digital.

“Lo hacen para ganar dinero a costa de unos clientes cautivos", señala FACUA

Cancelar una suscripción es todo un reto que muestra la brecha digital existente. Muchos lo dejan pasar por temor a cometer un grave error que le cueste más dinero. “Quedarse como está por si a lo mejor se equivoca”, afirma Orejón. Y también saben que los usuarios tienen poca paciencia. “Nunca encuentras momento porque sabes que va a costar”, añade.

Las asociaciones de consumidores conocen bien las dificultades. “Lo hacen para ganar dinero a costa de unos clientes que quedan cautivos porque no saben”, recalca Rubén Sánchez, portavoz de FACUA. Clientes como Noelia acaban toda la mañana colgados al teléfono sin conseguirlo: “Cuando llegaba al punto de cancelarlo, me colgaban y así una vez, otra vez, otra vez…”.

Consumo quiere anular las renovaciones automáticas

Insistiendo lo consiguió, al igual que Miguel: “Me hacían ofertas de precios y productos y yo decía ' no me interesa, no me interesa, no me interesa' y al final lo logré”. Ante tanta indefensión, el Ministerio de Consumo pretende anular las renovaciones automáticas, aunque queda trabajo por cancelar.

Las empresas tendrán que avisar a los clientes 15 días antes del vencimiento del plazo para que decidan si quieren cancelar la suscripción y de las consecuencias de no comunicarlo. El objetivo es lograr un consumo consciente. “Este ámbito hay que regularlo para garantizar los derechos de los consumidores. Queremos una sociedad en la que cada cual pueda tomar las decisiones de consumo que considere”, confiesa el ministro Pablo Bustinduy. Todo para que sea tan fácil entrar como salir.