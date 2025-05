Para combatir la adicción al móvil , dos emprendedores catalanes han lanzado al mercado un teléfono que "bloquea el acceso a las aplicaciones adictivas " para que el usuario no pierda el tiempo utilizando el smarthpone de forma compulsiva , por lo que las redes sociales , las plataformas de streaming, los juegos, las apuestas y la pornografía no son accesibles.

"Si cogíamos un tren de tres horas, nos bajábamos las aplicaciones o entrábamos desde el navegador, hacíamos un poco trampas al solitario ", recuerda Carlos, quien decidió dar un paso radical con la compra de un Nokia de hace 20 años: "No duramos ni tres días porque no tiene Google Maps, Spotify, noticias o WhatsApp, que es todo lo que aporta valor al día a día y que el móvil sí que tiene".

Así nació 'Balance Phone', un concepto de teléfono que "coge lo mejor" del mundo digital y analógico : "La simplicidad del Nokia, que es usarlo cuando lo necesitas, y la funcionalidad del ‘smartphone’, que al final tiene cosas brutales y no queríamos renunciar a todo lo bueno".

"Ahí nos dimos cuenta los niños son más vulnerables a adicciones digitales y dependencia y, podíamos tener más impacto enfocándonos en este segmento. Así nace el foco en crear este primer móvil para niños. Alucinamos que no hubiese nada en Europa siendo un móvil específicamente sin adicciones o aplicaciones diseñadas para captar la atención de la gente, y nos especializamos en esto", destacan los artífices del móvil, que también simplifica su interfaz.

Al desbloquearlo, los usuarios cuentan con una interfaz simple: "Sin colores y notificaciones estimulantes, haciéndolo lo más minimalista posible para que haya una intencionalidad y seas tú como usuario quien contra el móvil y no al revés", añaden sobre el Balance Phone, que ha tenido como "reto más grande" definir la línea entre las aplicaciones más adictivas censuradas.

"Muchas aplicaciones no tienen punto final. Aquellas que no lo tienen no son compatibles. Eso se traduce en Google Maps, que te lleva del punto A al punto B. Cuando estás allí, la aplicación ya ha cumplido con su objetivo. En cambio. Instagram, TikTok, Netflix o juegos están diseñadas para que el punto final sea lo más tardío posible. Eso es lo que nosotros hemos eliminado", apunta Carlos.