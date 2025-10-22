Alternativas gratis si tu banco te cobra por cambiarte los euros en monedas de tu hucha

Algunos bancos cobran hasta 10 euros por contar tus monedas, pero hay alternativas gratuitas

Los bancos ya no podrán cobrar más por las transferencias inmediatas, pero hay un riesgo en estas operaciones

Contar y cambiar las monedas acumuladas en una hucha puede convertirse en una experiencia inesperadamente cara. Aunque hace años era habitual acudir al banco sin coste alguno, hoy muchas entidades cobran comisiones de entre 3 y 10 euros, según las denuncias recogidas por la Organización de Consumidores y Usuarios.

En 2023, la OCU realizó un estudio en 13 bancos españoles y constató que sólo uno permitía cambiar monedas sin coste si no se era cliente. Incluso entre quienes sí eran clientes, la operación no siempre era gratuita. Las tarifas oscilaban entre los 3 y los 10 euros, dependiendo del volumen de monedas, si están clasificadas, y del banco. También hay entidades que limitan el número de operaciones gratuitas de este tipo al año.

Y la situación no ha mejorado en 2025. Según la FACUA-Consumidores en Acción, cada vez más bancos derivan el servicio a máquinas de recuento automáticas y cobran por su uso, sin ofrecer una alternativa sin coste, salvo contadas excepciones.

El Banco de España, la única alternativa totalmente gratuita

Frente a estas prácticas bancarias, existe una alternativa gratuita y accesible a todos los ciudadanos: el Banco de España. Tal y como detalla en su web oficial, “el Banco de España permite cambiar monedas por billetes de forma gratuita en sus sedes, sin necesidad de ser cliente, pero sí con cita previa”.

Este servicio está disponible en las 15 sucursales del Banco de España repartidas por el país. Para usarlo, hay que cumplir con algunas condiciones:

Acudir con cita previa (se puede solicitar online o por teléfono).

Las monedas deben ser euros en curso legal.

Pueden entregarse sueltas o clasificadas, aunque si se presentan ordenadas por denominación, el proceso será más rápido.

Además, el Banco de España indica que también se pueden cambiar “billetes deteriorados, rotos o incluso antiguos (como pesetas)” bajo ciertos requisitos, lo que lo convierte en el último bastión público para este tipo de operaciones.

“Este servicio no está limitado a empresas ni requiere vinculación con ninguna entidad. Cualquier persona puede acudir”, señala el portal oficial del cliente bancario del Banco de España.

¿Y si no hay sede del Banco de España cerca?

Para quienes no tienen una sucursal del Banco de España en su ciudad, hay dos opciones. Por una parte, acudir a un banco donde se tenga cuenta, consultando antes si el cambio de monedas conlleva comisiones o requisitos (por ejemplo, límite de número de monedas, necesidad de clasificarlas, etc.).

La otra opción es buscar cooperativas de crédito o cajas rurales. Algunas de estas entidades ofrecen el servicio sin coste, especialmente en zonas rurales, aunque no es una práctica uniforme.

La OCU advierte, sin embargo, que no existe ninguna obligación legal para que los bancos acepten monedas ni las cambien gratuitamente, salvo si existe contrato previo (como una cuenta activa con condiciones que lo incluyan) o se especifica en la web de la entidad”.

Esto se debe a que, aunque el euro es moneda de curso legal, ninguna normativa obliga a las entidades privadas a aceptarlas sin límite ni sin coste, siempre que no se trate de una operación comercial ordinaria (como pagar una compra en efectivo en un comercio).