Ni siquiera las marcas más conocidas cumplen con los porcentajes óptimos de pistacho
Facua advierte al consumidor y le anima a comprobar los ingredientes de cada turrón
Un estudio sobre la composición de cerca de una quincena de turrones que se comercializan bajo la denominación "de pistacho" ha puesto de manifiesto que algunas marcas solo incluyen un 12 % entre sus ingredientes, según ha informado este martes la Asociación Facua-Consumidores en Acción.
Para este análisis se han tenido en cuenta productos de una decena de marcas diferentes como Vicens, 1880, Casa Eceiza, Hacendado, Dulce Noel, La Colmena, Castillo de Jijona, D. Barbero, Turrón 25, y El Abuelo.
Las marcas con mayor porcentaje de pistacho
De entre todos los turrones analizados, los que menos pistacho contienen son el de la marca Castillo de Jijona de 200 gramos y el Turrón 25 de pistacho de 150 gramos, con solo el 12 % de este fruto seco entre sus ingredientes.
A pesar de que estos turrones se comercializan con la etiqueta "de pistacho", ambos contienen un mayor porcentaje en su composición tanto de almendras como de azúcar.
Los turrones que mayor porcentaje tienen de este fruto seco son el de la marca Vicens denominado Turrón blando de Pistacho Albert Adrià & José Andrés de 300 gramos, que tiene un 67 % y el turrón duro de pistacho con sal marca El Abuelo de 200 gramos, con un 65 %.
Recomendaciones para los consumidores
Facua advierte de la "moda" de estos turrones que supuestamente están elaborados con pistacho, ya que muchos de ellos contienen un pequeño porcentaje de este ingrediente.
Por ello, recomienda a los consumidores no dejarse llevar únicamente por el precio a la hora de adquirir un turrón que se comercializa bajo la denominación concreta de un ingrediente, ya que el porcentaje del mismo podría ser ridículo.
Asimismo, sugiere que se analice detenidamente la composición que aparece en el etiquetado para valorar si realmente dicho turrón se ajusta a los gustos o necesidades.
Alguna variedad con menos de un 20 % de pistacho se vende a un precio por kilo similar a otras que contienen más de un 60 % de este ingrediente.
Facua también ha analizado la evolución anual de 13 precios de turrones de pistacho a la venta en seis grandes cadenas de distribución, un dulce de Navidad que se ha encarecido de media un 12,1 % en el último año.
De los 13 precios analizados, 11 se han encarecido, uno mantiene el mismo precio del año pasado y sólo uno cuesta en 2025 menos que en 2024.