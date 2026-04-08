Sergio Delgado 08 ABR 2026 - 16:45h.

En rutas de corta distancia, el incremento del billete ya oscila entre 20 y 30 euros por trayecto. El escenario más probable es un verano de 2026 con billetes más caros y menor flexibilidad en la oferta

La guerra y la estanflación, un riesgo del que advierten los expertos y que comienzan a sufrir nuestros bolsillos

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¿Planeando tus vacaciones de verano? Un consejo: reserva una cantidad de dinero mayor para el precio del vuelo ya que se avecina una subida de tarifas aéreas para este 2026.

Y es que, en apenas cinco semanas el combustible de aviación ha duplicado su precio y ha llevado hasta a cancelar vuelos. Una evolución mucho más agresiva que la del petróleo, que ha aumentado en torno a un 50%.

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Hay que tener en cuenta un aspecto importantísimo. El queroseno representa aproximadamente el 30% de los costes operativos de una aerolínea. Y en algunos casos puede alcanzar hasta el 40%.

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Cuando este componente se dispara, las compañías tienen poco margen para absorber el impacto sin trasladarlo al consumidor final.

Cuánto están aumentando ya los billetes de avión

El efecto ya se está notando en el mercado. En rutas de corta distancia, según avanzaba Destinia a Noticias Cuatro, el incremento medio oscila entre 20 y 30 euros por trayecto, mientras que en vuelos de largo radio las subidas pueden alcanzar los 130 euros.

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En el ámbito de los paquetes turísticos, especialmente en destinos como Egipto o el Caribe, el encarecimiento se sitúa entre los 50 y los 100 euros por persona.

Este fenómeno está afectando con mayor intensidad a los vuelos chárter, donde los márgenes son más estrechos y la exposición al precio del combustible es mayor.

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Y parece que esto no termina aquí. Los nuevos precios reflejan una tendencia al alza que, con toda seguridad, aumentará en las próximas semanas.

Por qué España resiste mejor que otros países

A diferencia de otros mercados europeos, España parte con una ventaja estructural. Hasta el 80% del queroseno consumido en el país se produce en refinerías nacionales, lo que reduce la dependencia directa del Golfo Pérsico.

Además, las reservas de combustible se mantienen en niveles normales, lo que garantiza el suministro a corto plazo, incluyendo los meses de verano. Sin embargo, esto no implica inmunidad total.

Los vuelos domésticos son los menos expuestos a problemas, pero las rutas internacionales, especialmente aquellas que requieren repostaje en aeropuertos extranjeros, sí pueden verse afectadas por restricciones o racionamientos en otros países.

La guerra y el efecto dominó en el mercado energético

El origen de esta situación se encuentra en la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte de energía. Europa depende en torno a un 45% de sus importaciones de queroseno de esta región, lo que explica la presión sobre los precios.

Aunque todavía están llegando cargamentos que salieron antes del conflicto, el desfase logístico de aproximadamente un mes hace que el impacto real se perciba con retraso. Esto explica por qué el sector aéreo comienza ahora a reaccionar con mayor intensidad.

Así es como se están defendiendo por ahora las aerolíneas

Para protegerse de la volatilidad, muchas compañías están utilizando coberturas de combustible que les permiten fijar precios por adelantado para entre el 60% y el 80% de sus necesidades. Sin embargo, estas coberturas tienen un límite temporal.

Algunas aerolíneas ya han agotado parcialmente esa protección y están empezando a asumir precios de mercado mucho más elevados. Esto explica decisiones como la reducción de capacidad o incluso cancelaciones de rutas poco rentables.

De hecho, ya hay casos donde compañías que no contaban con suficiente cobertura han tenido que cancelar numerosos vuelos, evidenciando la vulnerabilidad del modelo ante subidas bruscas.

Menos oferta de vuelos y más precios más caros

Además del encarecimiento, el mercado empieza a mostrar señales de ajuste en la oferta. Algunas aerolíneas han recortado ligeramente sus programaciones, mientras que otras evalúan hacerlo si los precios del combustible se mantienen en niveles elevados.

Este doble efecto —menos asientos disponibles y mayor coste operativo— genera una presión adicional sobre los precios. Si la demanda se mantiene fuerte, como se prevé tras la recuperación del turismo, el resultado será un encarecimiento progresivo de los billetes.

En 2025, los aeropuertos españoles registraron un récord de 247 millones de asientos programados. En 2026, esa cifra está en duda.

¿Qué debo hacer si deseo cancelar mi vuelo?

Para los viajeros, uno de los puntos clave es saber cuándo pueden cancelar un viaje contratado. La normativa establece que la subida del precio debe superar el 8% para que el cliente tenga derecho a rescindir el contrato sin penalización.

Por debajo de ese umbral, las agencias pueden aplicar ajustes sin ofrecer cancelación gratuita, lo que limita la capacidad de reacción del consumidor ante este tipo de situaciones.

A corto plazo, no se prevén problemas de suministro en España, pero sí una presión creciente sobre las tarifas.

El escenario más probable es un verano con billetes más caros, menor flexibilidad en la oferta y una mayor anticipación en las reservas por parte de los viajeros.