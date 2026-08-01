Según el Real Decreto-ley 18/2026 se prevé un nuevo recorte en septiembre, cuando la rebaja del IEH bajará a cinco céntimos por litro

La inflación acelera al 3,5 % en julio por la subida de combustibles y electricidad

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El recorte del descuento en el impuesto especial de hidrocarburos (IEH) encarece el repostaje en más de seis céntimos por litro. Así lo advierte la Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES). Si llenamos un depósito de 55 litros, ahora supondrá 3,30 euros adicionales en el inicio de la operación salida de agosto.

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 5,6 millones de desplazamientos por carretera entre el viernes y el domingo, y 54,5 millones de viajes de largo recorrido a lo largo de todo agosto, el mes con mayor movilidad del año.

¿Por qué es más caro el combustible?

El primer motivo es la reducción de cinco céntimos en la rebaja del IEH respecto a julio. El segundo, el IVA del 21% que se aplica sobre esa diferencia, lo que lo eleva por encima de los seis céntimos en el surtidor. Según informa EFE, la CEEES precisó que el incremento total “supera los seis céntimos de encarecimiento por litro”, una vez sumado el efecto fiscal completo.

De acuerdo con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos por EFE el 29 de julio, la gasolina se situaba en 1,66 euros por litro (máximo desde mediados de marzo) y el diésel en 1,75 euros por litro, nivel no visto desde abril.

Llenar un depósito de 55 litros de gasolina costaba 91,24 euros, frente a los 79,31 euros de hace un mes; el de diésel, 96,25 euros frente a los 82,83 euros anteriores. Desde que comenzó el conflicto bélico en Oriente Medio, la gasolina ha acumulado una subida del 12% y el diésel del 21,8%.

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La CEEES reclama la extensión de las rebajas fiscales

Según el Real Decreto-ley 18/2026, se prevé un nuevo recorte en septiembre, cuando la rebaja del IEH bajará a cinco céntimos por litro y su desaparición completa en octubre. Pero la norma incluye una cláusula de salvaguarda: si el índice de precios al consumo (IPC) de julio supera en más de un 15% el del mismo mes de 2025, el descuento de septiembre se elevaría a 20 céntimos. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará ese dato el próximo 13 de agosto.

Tal y como indicó el INE, el IPC en julio subió al 3,5% interanual, tres décimas más que en junio y el nivel más alto desde mayo de 2024, impulsado precisamente por los carburantes y la electricidad, lo que complica la situación. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reconoció la presión de la guerra en Irán sobre los precios, aunque señaló que el plan anticrisis ha permitido contener la inflación en una media de un punto porcentual.

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La CEEES reclama al Gobierno la extensión de las rebajas fiscales porque aseguran que la situación de los mercados energéticos globales "está lejos de haberse consolidado". La patronal destaca que retirar los descuentos en el momento de mayor consumo "añade un factor de incertidumbre prescindible".